Niğde - Konya Yolu Üzerinde Kargo Tırı Alev Aldı

ENES CAN ÖZMEN

Niğde-Konya yolu üzerinde bir kargo firmasına ait olduğu öğrenilen 63 ADE 192 plakalı tır bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Sürücünün, olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay; Niğde-Konya karayolu üzerinde bugün saat 17.30 civarında yaşandı. Bir kargo firmasına ait olduğu öğrenilen, 63 ADE 192 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. TIR sürücüsünün ise yangın çıktığı esnada dorsesini çıkartıp TIR'ı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan dorsenin içerisindeki kargo paketlerinin kül olduğu gözlendi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken yol trafiğe kapatıldı. Bu nedenle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.