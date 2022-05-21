Niğde - Konya Yolu Üzerinde Kargo Tırı Alev Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde - Konya Yolu Üzerinde Kargo Tırı Alev Aldı

21.05.2022 18:28
Niğde - Konya Yolu Üzerinde Kargo Tırı Alev Aldı

Niğde-Konya yolu üzerinde bir kargo firmasına ait olduğu öğrenilen 63 ADE 192 plakalı tır bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Sürücünün, olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde-Konya yolu üzerinde bir kargo firmasına ait olduğu öğrenilen 63 ADE 192 plakalı tır bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Sürücünün, olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay; Niğde-Konya karayolu üzerinde bugün saat 17.30 civarında yaşandı. Bir kargo firmasına ait olduğu öğrenilen, 63 ADE 192 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. TIR sürücüsünün ise yangın çıktığı esnada dorsesini çıkartıp TIR'ı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan dorsenin içerisindeki kargo paketlerinin kül olduğu gözlendi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken yol trafiğe kapatıldı. Bu nedenle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu 25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı 25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde - Konya Yolu Üzerinde Kargo Tırı Alev Aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 18:35:23. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde - Konya Yolu Üzerinde Kargo Tırı Alev Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement