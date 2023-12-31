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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Uslu mesajında, üniversitenin başarılarla dolu bir yılı geride bıraktığını ve 2024 yılında da daha da gelişerek öğrencilere nitelikli bir eğitim sunmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, yeni yılın ülke ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
31.12.2023 - 13:31,
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Uslu mesajında şu ifadelere yer verdi; "30 yılı aşkın tarihiyle ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiğimiz bu büyük başarılar bizler için her zaman sevinç kaynağı olmuş ve daha iyisini yapmak adına bizlere güç vermiştir. Birbiriyle kenetlenmiş ve amacı üniversitemizi geliştirmek olan, milli ve kültürel değerlere saygılı bireylerin mensup olduğu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ailesi olarak 2024 yılını büyük mutlulukla karşılıyoruz. Yeni yılın da yine başarılarla dolu, ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesine ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak başarılara imza atacağımız bir sene olacağına inancım tamdır. Sevgili öğrencilerimiz, Anadolu'nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı üniversitemizde sizlere nitelikli bir eğitim öğretim ortamı sunmak için tüm imkanlarımızı kullandığımız bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2024 yılında da üniversitemizin bu imkanlarını daha da geliştirerek siz kıymetli öğrencilerimize Türkiye'nin en köklü Üniversitelerinden birinde eğitim öğretim görme ayrıcalığını tekrar yaşatacağız. Mezun olduğunuzda ülkemizi ve üniversitemizi her platformda en iyi şekilde temsil etme kabiliyetine ulaşmanızı sağlamak en büyük hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli öğrencilerimiz ve aileleri ile değerli personelimizin ve hemşerilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; 2024 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika


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