Niğde Valisi Cahit Çelik, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Niğde Valisi Cahit Çelik, kentte görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Niğde Öğretmen Evi'nde düzenlenen programa Vali Cahit Çelik'in yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar da katıldı. Basının vatandaşların haber alması konusunda önemli bir köprü vazifesi üstlendiğini ve kamu vicdanı olduğunu dile getiren Vali Cahit Çelik, doğru, tarafsız ve objektif haber alma konusunda basın mensuplarının fedakarca çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Vali Çelik, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, bu önemli günde sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. 10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren, basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutlamanın memnuniyeti içerisindeyim. Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi de kuşkusuz bağımsız basındır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın, ülkemizin gelişme ve kalkınmasında önemli bir rolü olduğu gibi bizim nazarımızda üstlendiği diğer bir önemli rol ise kamu vicdanını temsil etmesidir. Bu son derece önemlidir. Basın, sadece yaşadığımız şehrin gözü kulağı olmasının yanı sıra; olayları vatandaşlarımıza, ulusal ve uluslararası kamuoyuna yansıtan önemli bir kamu hizmetini yerine getiren fedakarca çalışan bir meslek grubudur. Diğer taraftan şehrin yöneticilerine, bizlere, birer pusula vazifesi görmeniz ve rehberlik etmeniz bir diğer göreviniz olmalıdır. Çünkü, bizler her yerde her şeyi göremeyebiliriz. Bizlerin göremediği konuları, olayları gündeme taşımanız, bizlerin elini güçlendirmekte ve olaylara ivedilikle müdahil olmamamızı sağlamaktadır. Bu anlamda, ilimizde görev yapan basın mensuplarımızın üzerlerine düşen görevi ziyadesiyle yaptığına can-ı gönülden inanıyorum. Bu vesileyle her zaman ve her fırsatta Devletinin, Milletinin ve Bayrağının yanında yer alan basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamı şiddetle kınıyorum. 200'ün üzerinde gazeteci geçtiğimiz üç aylık dönemde orada öldürüldü. Sizlerin aracılığı ile basın şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü tekrar kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Çelik, basın mensuplarına kalem hediye etti. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - NİĞDE