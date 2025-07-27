Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi - Son Dakika
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Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi

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Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
27.07.2025 20:23
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Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
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Bursa'da çıkan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlenen yangın nedeniyle çok sayıda mahalle tahliye edildi. Yangına müdahale etmeye giden su tankerinin uçurumdan yuvarlanması nedeniyle de bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını ikinci gününde de devam ederken; yangını söndürmek için giden su tankeri uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Gürsu ve Kestel ilçelerini içine alan ormanlık alandaki yangın 24 saati aşkın süredir sürüyor. Alevler, sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınırken; fırtınanın etkisiyle yangının yeniden büyüdüğü bildirildi.

ÇOK SAYIDA MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor. Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor.

Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi

Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor.

Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi

"BURSA'DA 3515 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Yangına müdahale sürerken; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kameraların karşısına geçerek hem Bursa hem de ülkedeki diğer yangınlara ilişkin bilgi verdi. Bugün çıkan yangınların kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Riskli günlerden geçiyoruz. Bu da iki gün sonra üç gün sonra geçebilecek gibi değil. Ekim'e kadar teyakkuzdayız. 3 ilimizde 4 yangın devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gece boyunca devam eden yangınlara müdahalenin süreceğini söyleyen Bakan Yumaklı, yangınlar nedeniyle Bursa'da 3515 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yumaklı ayrıca bugün ekiplerin 44 yangınla mücadele ettiğini de duyurdu.

YANGIN BÖLGESİNDEN BİR ACI HABER DAHA

Öte yandan yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi. Alevlerin tehdit ettiği Ağlaşan köyüne müdahale için yola çıkan su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edilirken, ekipler diğer kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi

İTFAİYE ERİ DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bursa'da çıkan yangına müdahale için izindeki itfaiye personelleri de göreve çağırıldı. Yangın, yaklaşık 20 gündür ayağındaki kırık nedeniyle istirahat raporlu olan itfaiye eri Ramazan Şaşkın'ın, mesai arkadaşlarıyla birlikte katıldığı etkinlik sırasında çıktı.

Yangına müdahale için çağrılan izinli itfaiye erleri görev bölgesine giderken, mesai arkadaşları Ramazan Şaşkın'ı da evine bırakmak istedi. Resmi araca bindiği sırada itfaiye eri Şaşkın birden fenalaştı. Şaşkın mesai arkadaşları tarafından Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Şaşkın, doktorların tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti.

HAYVANLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürerken, çevre mahallelerden bölgeye destek için gelen vatandaşlar da alevlerin arasında kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Yangından kurtardığı bir kaplumbağayı üstüne su dökerek serinletmeye çalışan vatandaş, "Yangından çıkardım, şu anda su veriyorum. Galiba yanmış bu sıcaktan dolayı. Köye götüreceğim, yangın bitene kadar ona bakmak zorundayız, sonuçta bir can. Elimizden geleni yapacağız. Kurtarabildiğimiz kadar kurtarıyoruz" diye konuştu.

Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi - Son Dakika

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