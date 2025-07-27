Orman Yangınında Şehit Olan Tolunay Kocaman'ın Kına Gecesi Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Orman Yangınında Şehit Olan Tolunay Kocaman'ın Kına Gecesi Görüntüleri Ortaya Çıktı

Orman Yangınında Şehit Olan Tolunay Kocaman\'ın Kına Gecesi Görüntüleri Ortaya Çıktı
27.07.2025 09:48
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 27 yaşındaki Tolunay Kocaman'ın, sadece bir hafta evli kaldığı eşi Burcu Kocaman ile kına gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 8 yıl sevgili kalan çiftin düğün öncesi kına gecesinde çekilen görüntüler, Tolunay'ın eşine olan sevgisini göstermekte ve ailelerinde derin bir acıya neden olmuştur.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 kişiden biri olunan Tolunay Kocaman'ın şehit olmadan 1 hafta önce yapılan kına gecesine ait görüntüler ortaya çıktı. Sadece 1 hafta evli kalabilen çiftin yaklaşık 8 yıldır sevgili olduğu öğrenildi.

Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 kişiden biri olan 27 yaşındaki Tolunay Kocaman'ın şehadet haberi ailesinde derin bir acıya neden olmuştu. Şehit olmadan 1 hafta önce evlendiği eşi Burcu Kocaman, Tolunay Kocaman'ın tabutuna sarılarak "Aşkım ne olur evimize gidelim" diyerek feryat etmişti.

Kınasına ait görüntüler ortaya çıktı

Tolunay ve Burcu Kocaman çiftinin düğünlerinden bir gün önce organize ettikleri kına gecesine ait görüntüler ortaya çıktı. Oldukça mutlu olduğu görünen ve yakınları tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Tolunay Kocaman'ın, eşinin alnından öptüğü görülüyor. Sadece bir hafta evli kalabilen çiftten geriye kalan görüntüler adeta yürekleri dağladı. Öte yandan, çiftin 8 yıl sonunda evlendiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Seyitgazi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orman Yangınında Şehit Olan Tolunay Kocaman'ın Kına Gecesi Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman Yangınında Şehit Olan Tolunay Kocaman'ın Kına Gecesi Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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