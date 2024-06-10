Niğde Valisi Cahit Çelik Türk Kızılay'ının 156. Kuruluş Yıldönümü'nü Kutladı - Son Dakika
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Niğde Valisi Cahit Çelik Türk Kızılay'ının 156. Kuruluş Yıldönümü'nü Kutladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Türk Kızılay'ının 156. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Çelik mesajında, Türk Kızılay'ının savaşta ve barışta gönüllü olarak yardıma koştuğunu ve dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türk Kızılay'ının yardımlaşma, dayanışma, dostluk ve iş birliğini destekleyen tavrının gurur kaynağı olduğunu belirtti ve milletin ve yardımseverlerin Kızılay'a olan desteklerinin artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

10.06.2024 11:32
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Niğde Valisi Cahit Çelik; Türk Kızılay'ının 156. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Çelik mesajında; "11 Haziran 1868 tarihinde 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti' adıyla kurulan Türk Kızılay'ı, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuş, savaşta ve barışta gönüllü olarak yardıma koşmak, Türk Kızılay'ının hizmet anlayışının temelini oluşturmuştur. Ülkemizin yüz akı ve gurur vesilesi olan Türk Kızılay'ı; din, dil, ırk ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında, dünyanın en uzak yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine bile karşılık beklemeksizin şefkat elini uzatan, acılarını hafifletmeye çalışan, yaralarını saran dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından biridir. Aziz milletimizin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olan Türk Kızılay'ı; üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirmekte ve yaptığı güzel hizmetleriyle halkımızın olduğu kadar dünya mazlum ve muhtaçlarının da gönlünde taht kurmaktadır. Zor şartlar altında kalan her bir insan için umut ve güven kaynağı olan Türk Kızılay'ı, Türk Milleti'nin insan odaklı medeniyet anlayışının somutlaşmış halidir" ifadelerine yer verdi.

Türk Kızılay'ının gerek ülkemizde gerekse dünyada yardımlaşma, dayanışma, dostluk ve iş birliğini destekleyen tavrının gurur kaynağı olduğunu belirten Vali Çelik; "Milletimizin ve yardımsever Niğdeli hemşerilerimizin bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da Kızılay'a olan desteklerini artarak devam ettireceğine yürekten inanıyorum. İnsanlık adına ulvi görevler üstlenerek ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Kızılay'ının değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 156. yıl dönümünü kutluyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Valisi Cahit Çelik Türk Kızılay'ının 156. Kuruluş Yıldönümü'nü Kutladı - Son Dakika

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