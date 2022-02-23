Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

23.02.2022 00:57
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Nikah Memurluğu'nda 25 çiftin özel bir tarih olan 22.02.2022 tarihinde hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Nikah Memurluğu'nda 25 çiftin özel bir tarih olan 22.02.2022 tarihinde hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kayseri'de özel tarihte evlenmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Hayatlarını birleştiren çiftlerin mutluluklarına ev sahipliği yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Özel günlerde nikah sayılarında bir artış yaşanıyor. Özel bir tarih olan 22.02.2022'de dünya evine girmek isteyen 25 çift, Melikgazi Belediyemizde nikah masasına oturdu. Ömür boyu sürecek mutluluğa 'Evet' demek üzere bu tarihi tercih eden çiftlerden Sevgi Durmuş ve Ömer Faruk Cıklacivlez'in nikahlarını kıyarak kendilerine sürpriz yaptık. Bu tarihler ilerleyen zamanlarda çiftlerin evlilik yıl dönümünü unutmamaları için akılda kalan özel bir tarih. Kendilerine uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, ailelerini de tebrik ediyorum" dedi.

Hayatlarını birleştiren çiftler özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını ifade ederek nikahlarını kıyan Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür ettiler. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu Yeni İl Müftüsü Akkuş'tan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret Yeni İl Müftüsü Akkuş'tan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı yüksek maç! Juventus, Villarreal karşısında üstünlüğünü kaybetti
01:05 Fransız ekibini Şampiyonlar Ligi'nde üzdüler! Chelsea, Lille engelini rahat atlattı
00:49 Hull City'de taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi!
00:41 Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu
00:13 Vlahovic, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı!
23:57 Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı
23:52 Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber
23:25 Konyaspor taraftarı çok sinirlendi! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası tepki toplayan hareket
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 01:29:10. #1.11#
SON DAKİKA: Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement