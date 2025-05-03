Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı'nın Tatlı İkramı - Son Dakika
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Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı'nın Tatlı İkramı

Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı\'nın Tatlı İkramı

Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı, Balıkesir'de 500 mahkuma tatlı ikramında bulunarak geleneği sürdürdü.

03.05.2025 15:21
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Tokat'ta 700 yıl önce kurulan Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı'nın hapishanelerde yatan hükümlülere tatlı ikramında bulunma vakfiyesi, Balıkesir'de 500 mahkuma tatlı dağıtılarak bu yıl da yerine getirildi.

Türk İslam kültürünün bir geleneği olarak Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurulup günümüze kadar gelen vakıflar verdikleri hizmetlerle günümüzde de dikkat çekmeye devam ediyor. 1323 yılında kurulan ve mahpuslara tatlı ikram eden vakıf olarak bilinen Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfı'nın vakıf şartı günümüzde yaşatılmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahi Pehlivan vakfiyesi doğrultusunda 25 bölgede mahkumlara tatlı ikramı yaparak vakfiyeyi yerine getiriyor. Bu doğrultuda Balıkesir'de de 500 hükümlüye baklava ikramında bulundu.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek hazırlanan tatlıların mahkumlara ikram edildiğini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı'nın Tatlı İkramı - Son Dakika

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