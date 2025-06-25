Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, muhtarlar toplantısında mahallelerde hayata geçirilen ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Bütçeyi daha yönetebilir bir hale getirdiklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer halkının hakkını hep birlikte korumalıyız" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede bulunan 64 mahallenin muhtarları ve azalarıyla toplantıda bir araya geldi. Nilbel Restoran'da düzenlenen toplantıya Başkan Şadi Özdemir ve muhtarların yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Bursa Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Erol Yılmazer ile Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Sert de katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer halkına en iyi hizmeti nasıl yapabileceğimizi konuşmamız lazım. Görev zamanımızda geçirdiğimiz yaklaşık 15 aylık süreç, bir toparlanma dönemiydi. Bütçeleri daha yönetebilir hale getirdik. Bundan sonra projelerimizi daha rahat bir şekilde sürdürebileceğiz" dedi.

Asfalt ihaleleri ve yapım çalışmaları, temizlik çalışmaları ve mahallelere yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgiler de veren Başkan Şadi Özdemir, disiplinli, planlı, örgütlü ve denetlenen bir sistem oluşturmak istediklerini dile getirdi. Muhtarlıklardan ve vatandaşlardan gelen talepleri topladıklarını, bunların bazılarını Nilüfer Belediyesi olarak çözmeye gayret gösterdiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren işleri ise ilgili daire başkanlıklarına iletip konunun takibini yaptıklarını söyledi.

Konuşmasında muhtarlara da çağrı yapan Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer halkının hakkını hep birlikte korumalıyız. Biz, her bir hemşehrimizin hakkını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızın ve muhtarlarımızın da anlayışı bu olmalı" diye konuştu.

Bursa Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise Nilüfer'deki muhtarlar olarak Nilüfer Belediyesi yönetimiyle çalışmaktan memnun olduklarını söyledi. Yılmazer, iş birliği içinde çalışılması gerektiğini vurguladı. Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Sert de toplantının verimli geçmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından muhtarlar mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerini Başkan Şadi Özdemir'e ileterek çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu. - BURSA