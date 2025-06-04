Nilüfer Belediyesi, Avrupa'dan Gelen Heyetlere Yenilikçi Gıda Uygulamalarını Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer Belediyesi, Avrupa'dan Gelen Heyetlere Yenilikçi Gıda Uygulamalarını Tanıttı

Nilüfer Belediyesi, Avrupa\'dan Gelen Heyetlere Yenilikçi Gıda Uygulamalarını Tanıttı
04.06.2025 19:45  Güncelleme: 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, sürdürülebilir gıda çözümleri ile Romanya ve Belçika'dan gelen heyetlere başarılı uygulamalarını tanıttı. Başkan Şadi Özdemir, sağlıklı gıdaya erişimi artırmak için yürütülen projeleri vurguladı.

Nilüfer Belediyesi, gıda alanındaki yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle Avrupa'nın dikkatini çekiyor. Romanya ve Belçika'dan gelen heyetleri ağırlayan Nilüfer Belediyesi, tarımsal analiz laboratuvarından üretici pazarlarına uzanan başarılı uygulamalarını tanıttı.

Büyük Avrupa Şehirleri Ağı (Eurocities) tarafından düzenlenen ve Nilüfer Belediyesi'nin program paydaşı olduğu Cleverfood Sürdürülebilir Gıda Sistemi Karşılıklı Öğrenme Programı kapsamında Romanya ve Belçika'dan gelen heyet Nilüfer'de yapılan örnek çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, bu kapsamda, ilk olarak Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i Halk Evi'ndeki makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal'ın bulunduğu ziyarette Nilüfer'deki kooperatifler ve dernekler ile işbirlikleri, kırsal üretimin kentsel mahallelerde karşılık bulması için yapılabilecekler, sağlıklı gıdanın daha erişilebilir olması için yapılan çalışmalar anlatıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hem sağlıklı gıdanın hem de üretim ile satış sürdürülebilirliğini sağlamak gerektiğine dikkat çekti. Tarımsal üretimin artması ve çiftçilerin yeniden üretime dönmesini teşvik edici politikalar yürüttüklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, "Nilüferliler'in de sağlıklı gıdaya ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Bu noktada tarım alanlarını korumak için kaçak yapı ile mücadele ettiklerini de söyledi.

Heyet, tarımsal alanda yapılan çalışmalar, sağlıklı gıdanın vatandaşlarla buluşturulmasına verilen önemden dolayı Başkan Şadi Özdemir'e teşekkür ettiler.

Ziyaretin ardından heyet, Nilüfer Belediyesi'nin gıda alanında yaptığı iyi uygulama örneklerini inceleme fırsatı buldu. 2 gün boyunca belediyenin tesislerini gezerek, süreçler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Romanya ve Belçika'dan gelen heyet, belediye bünyesinde bulunan Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuarı, Hasanağa Gıda Merkezi, Nilüfer Tıbbi Atık Bitki İşleme Tesisi, mahalle bostanı, üretici pazarı gibi birçok yeri ziyaret ettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, nilüfer belediyesi, Yerel Yönetim, Şadi Özdemir, Ekonomi, Belçika, Romanya, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi, Avrupa'dan Gelen Heyetlere Yenilikçi Gıda Uygulamalarını Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:51:10. #7.13#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi, Avrupa'dan Gelen Heyetlere Yenilikçi Gıda Uygulamalarını Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.