Nilüfer Belediyesi, Belediye-İş Sendikası'nın İddialarını Yalanladı

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Nilüfer Belediyesi, Belediye İş-Sendikası'nın iddialarına, "Belediye-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamada yer alan, 'Baskı ve işten atma tehdidiyle engellenme' iddiaları tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Belediye- İş Sendikası'nın, Nilüfer Belediyesi yönetiminin, sendikal tercihlerde "Baskı ve işten atılma tehdidiyle engelleme" yaptığı iddiaları üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Nilüfer Belediyesi, demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü temel alarak, tüm çalışanlarının her türlü anayasal hak ve özgürlüklerine saygı duymakta, sahip çıkmaktadır.

Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının sendikal tercihlerine saygı duyulması ve sendikal faaliyetlerin yasal çerçeve içinde yürütülmesi adına, sendikal yetki mücadelesini de yakından takip etmektedir.

Nilüfer Belediye çalışanları, Anayasal hakları olan sendikal örgütlenme ve sendika seçme özgürlüğüne sahiptir. Sendika tercihlerini kendi özgür iradeleri ile ve hiçbir baskı altında kalmadan yapmaları, Nilüfer Belediyesi'nin inandığı demokratik değerlerin bir gereğidir, bunu aksi asla kabul edilemez.

Belediye- İş Sendikası'nın yaptığı açıklamada yer alan, "Baskı ve işten atma tehdidiyle engellenme" iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

Söz konusu sendikanın yöneticisi olduğu iddia edilen kişiler tarafından bir süre önce, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası'nda, bazı yöneticilerimize yönelik baskı ve tehditler ile ilgili adli süreç devam etmektedir" - BURSA