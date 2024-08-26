Nilüfer Belediyesi Çalı Mahallesi'nde Kaçak Yapıyı Yıktı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Çalı Mahallesi'nde Kaçak Yapıyı Yıktı

Nilüfer Belediyesi Çalı Mahallesi\'nde Kaçak Yapıyı Yıktı

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Çalı Mahallesi'nde bulunan bin 500 metrekarelik bir kaçak yapıyı yıktı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların şikayetleri üzerine tespit edilen kaçak yapılar, gerekli işlemlerin ardından yıkılıyor.

26.08.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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Nilüfer Belediyesi ekipler, Çalı Mahallesi'nde bulunan bin 500 metrekarelik bir kaçak yapıyı daha yıktı.

Nilüfer Belediyesi'nin, imara aykırı yapıların yıkımına yönelik çalışmaları devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların şikayetleri üzerine tespit edilen kaçak yapılar, gerekli işlemlerin ardından yıkılıyor. Özellikle tarım alanları üzerine kurulan yapılara göz yummayan Nilüfer Belediyesi ekipleri, son olarak Çalı Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bin 500 metrekarelik kaçak yapıyı yerle bir etti.

Zabıta ve polis kontrolü eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen yıkım çalışmasında kaçak yapı tamamen kullanılamaz hale getirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Çalı Mahallesi'nde Kaçak Yapıyı Yıktı - Son Dakika

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