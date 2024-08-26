Nilüfer Belediyesi Çalı Mahallesi\'nde Kaçak Yapıyı Yıktı

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Nilüfer Belediyesi ekipler, Çalı Mahallesi'nde bulunan bin 500 metrekarelik bir kaçak yapıyı daha yıktı.

Nilüfer Belediyesi'nin, imara aykırı yapıların yıkımına yönelik çalışmaları devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların şikayetleri üzerine tespit edilen kaçak yapılar, gerekli işlemlerin ardından yıkılıyor. Özellikle tarım alanları üzerine kurulan yapılara göz yummayan Nilüfer Belediyesi ekipleri, son olarak Çalı Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bin 500 metrekarelik kaçak yapıyı yerle bir etti.

Zabıta ve polis kontrolü eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen yıkım çalışmasında kaçak yapı tamamen kullanılamaz hale getirildi. - BURSA