Nilüfer Belediyesi İmar Sorununu Çözdü, 422 Hak Sahibi Tapularını Aldı

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Nilüfer Belediyesi, Çalı Mahallesi Palangalar Bölgesi'nde yaşanan imar sorununu yaptığı çalışmalarla çözüme kavuşturdu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 22 hektar alanda imarlı tapu almaya hak kazanan 422 kişiye tapularını teslim etti.

Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Çalı Mahallesi Palangalar Bölgesi'nde yaşanan mülkiyet problemini çözerek, ilçenin planlı büyümesine önemli bir katkıda bulundu. Çeşitli nedenlerle bir süredir çözülemeyen problemler yapılan çalışmalarla neticelendi ve 22 hektar alanda 422 hak sahibi imarlı tapu almaya hak kazandı.

Hak sahiplerine tapu teslim töreni ise Çalı Mahallesi'nde yapıldı. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar, Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çeşitli nedenlerle bölgedeki sürecin uzadığını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, buradaki sorunu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 22 hektarlık büyük bir alanda 153 imarlı parselde 422 vatandaşın tapu almaya hak kazandığını açıklayan Başkan Şadi Özdemir, "Yeni tapuların tescili ile birlikte Çalı Mahallesi Palangalar Bölgesi'ndeki tüm parseller imarlı tapu haline getirilmiş oldu. Çalı halkı artık ruhsat alabilecek ve inşaat yapabilecek duruma geldi. Çalı Mahallesi Palangalar Bölgesi'nde bulunan yollar ve kamusal alanlar resmiyet kazanmış oldu. Böylece Çalı Mahallesi'ne yapılacak hizmetlerin de önü açılmış oldu. Mahallemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan ise 15 yıllık sürecin sona erdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından hak sahipleri tapularını Başkan Şadi Özdemir'in elinden aldı. - BURSA