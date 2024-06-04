Nilüfer Belediyesi, kaçak yapıyı yıktı - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapıyı yıktı

Nilüfer Belediyesi, Kurtuluş Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen iki katlı binayı yıktı. Kaçak binaların yapımına taviz vermeyen Nilüfer Belediyesi, bu konuda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

04.06.2024 15:19
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Nilüfer Belediyesi, Kurtuluş Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen, iki katlı binayı yıktı.

Kaçak binaların yapımına taviz vermeyen Nilüfer Belediyesi, bu konuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıyla Mücadele Ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde kaçak yapılan 130 metrekarelik yapıyı yıktı. Çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen geçtiğimiz günlerde kaçak yapıya karşı iş birliği ve etkin mücadele mesajları vermişti. Başkan Şadi Özdemir, tarım alanlarına çivi çaktırmayacaklarını da her fırsatta dile getiriyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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