Nilüfer Belediyesi, Kosova\'nın Peja Belediyesi yöneticilerini ağırladı

Nilüfer Belediyesi'nin kardeş kenti olan Kosova'nın Peja Belediyesi yöneticileri, ziyaret ettikleri Nilüfer'de farklı alanlarda hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. Konuklarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.
Nilüfer Belediyesi'nin kardeş kenti Kosova'nın Peja Belediyesi'nden yöneticiler, işbirliklerini artırma amacıyla üç günlük program dahilinde Bursa'ya geldi. Heyet, ilk olarak Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde Başkan Turgay Erdem'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Erdem'e eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çınar, Tezcan Öztürk, Engin Yener ve Osman Uçar'ın yanı sıra birim müdürleri de eşlik etti. Konuk heyette ise Peja Belediye Meclisi Başkanı Rexhep Kurtbogaj, Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani, Sosyal Hizmetler Müdürü Albulena Mujaj Bajraktaraj, Kültür, Gençlik ve Spor Müdürü Xhenet Syka Kelmendi ile İmar ve Şehircilik Müdürü Arta Vokshi Nallbani yer aldı.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yakın zamanda kendilerinin de Peja Belediyesi'ni ziyaret ettiklerini hatırlatarak, oradan çok güzel duygularla ayrıldıklarını söyledi. Nilüfer'de birçok alanda projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Erdem, her türlü işbirliğine açık olduklarını kaydetti.
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'e misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür eden Peja Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani, programı nedeniyle gelemeyen belediye başkanının selamını iletti. Heyeti ile birlikte Nilüfer'de olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Asllani, güç ve inancın sembolü olan hediyeyi Başkan Erdem'e takdim etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet sırasında yapılabilecek işbirlikleri de görüşüldü. Mesleki eğitim, değişim programları, kültürel ve sportif çalışmalar konuşuldu.
Peja Belediyesi'nden gelen heyet, Nilüfer Belediyesi Barış Meclis Salonu'nu da gezerek belediye ve meclisin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Saha ziyaretlerinin yapıldığı programın sonraki bölümünde heyet, Nilüfer İnovasyon Merkezi, Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ile Çamlıca Kreşi'ni gezdi.
Heyet ikinci gün programında da, geçen aralık ayında ortak aklın ürünü olarak hayata geçen Pancar Deposu'nu ziyaret etti. Etkinlik Alanı, Çalışma Alanı ve Pancar Mutfağı inceleyen heyet; buranın kullanımı ve yapılan atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bostan, Kodlama Atölyesi ve Tasarım Atölyesi'ni de gezen heyet üyeleri, el becerileri ile yapılan çalışmaları deneyimledi. Pancar Deposu'nun kuruluş öyküsü ve toplumun farklı kesimlerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, burayı akıllıca bir proje olarak nitelendirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem buradaki programın sonunda heyetle sohbet etti. Heyet daha sonra Misi'de Fotoğraf Müzesi, İpekevi, Edebiyat Müzesi, Çocuk Kütüphanesi, Yazıevi, Nilsem, Nazım Hikmet Kültürevi ve Şehir Kütüphanesi'ni gezdi. - BURSA
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