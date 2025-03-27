Nilüfer Belediyesi'nde Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nde Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı

Nilüfer Belediyesi\'nde Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı

Nilüfer Belediyesi, 2025 projelerini tartışmak ve muhtarların taleplerini dinlemek amacıyla mahalle muhtarları ile kapsamlı bir toplantı düzenledi. Toplantıda muhtarlar, vatandaşın sesi olarak önemli bir rol üstlendiklerini vurguladı.

27.03.2025 00:11  Güncelleme: 00:13
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Nilüfer Belediyesi'nde daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için mahalle muhtarları ile kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Birim müdürlerinin 2025 projelerini anlattığı toplantıda, mahalle muhtarları talep ve önerilerini de aktardı.

Nilüfer Belediyesi, 64 mahalle muhtarının katılımıyla düzenli gerçekleştirdiği buluşmaların 2025 yılındaki ilk toplantısı yapıldı. Halk Evi Barış Meclisi Salonu'ndaki toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürlerinin yanı sıra Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ve Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar da katıldı.

Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar yaptığı konuşmada, muhtarları işaret ederek, vatandaşın sesi olarak önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise bir yılın hızlı geçtiğini belirterek, 2025'te de güzel işler başaracaklarını söyledi. Bugün olduğu gibi yarın da hizmetlerine devam edeceklerini ifade eden Yılmazer "El birliği ile Nilüfer halkına hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından birim müdürleri, 2025 yılındaki projelerini tek tek anlattı. Müdürler, mahalle muhtarlarının sorularını da yanıtladı. Toplantının sonunda muhtarlar, talep ve önerilerini yazarak müdürlerle paylaştı.

Programın ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in de katılımıyla iftar yemeği düzenlendi. Nilüfer Nikah Evi Kristal Salon'daki programda konuşan Başkan Şadi Özdemir, belediye yönetiminin muhtarlar ile güzel bir çalıştay gerçekleştirdiğini söyledi. Muhtarların çalışmalarından ve duyarlılıklarından çok memnun olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Samimiler, içtenler ve mahallelerinin sorunlarını taşıyorlar. Üstelik çok sıkı takip ediyorlar. Birbirleriyle sıkı diyalog halindeler. Çalışmaktan keyif aldığım muhtarlarla yeni dönemde başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Daha güzel günlerde birlikte olmayı diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nde Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı - Son Dakika

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