Nilüfer Belediyesi'nden Araştırma Kültürüne Katkı: Tematik Buluşmalar Başladı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden Araştırma Kültürüne Katkı: Tematik Buluşmalar Başladı

Nilüfer Belediyesi\'nden Araştırma Kültürüne Katkı: Tematik Buluşmalar Başladı

Nilüfer Belediyesi, 'Tematik Buluşmalar: Kütüphanede Sosyal Bilimler ve Disiplinlerarası Söyleşiler' serisini başlatarak sosyal bilimler üzerine tartışmalar yapmaya başladı. İlk konuğu Dr. Kemal Temel, Bursa'daki sosyal sınıf dengeleri ve kentin mekan üzerindeki etkilerini anlattı.

31.01.2025 16:56  Güncelleme: 16:59
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Nilüfer Belediyesi, araştırma kültürüne katkı sağlamak amacıyla "Tematik Buluşmalar: Kütüphanede Sosyal Bilimler ve Disiplinlerarası Söyleşiler" serisini başlattı. Konuk Dr. Kemal Temel, Bursa'da sosyal sınıf dengelerinin nasıl değiştiği ve değişimin kent mekanına nasıl yansıdığını anlattı.

Nilüfer Belediyesi, kentin araştırma kültürüne katkı sağlayacak etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. "Tematik Buluşmalar: Kütüphanede Sosyal Bilimler ve Disiplinlerarası Söyleşiler" ismiyle başlayan yeni seride, sosyal bilimlerin farklı alanlarından uzmanlar konuk edilirken, güncel tartışmalar ve yeni yayınlar ele alınıyor. Buluşmaların ilk konuğu ise, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Kemal Temel oldu.

Nazım Hikmet Kültürevi Balaban Salonu'nda yoğun ilgi ile düzenlenen "Üç Şehrin Hikayesi: Bursa'da Sınıf, Kültür ve Mekan" başlıklı söyleşiye, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katıldı. Dr. Kemal Temel, "Gecekondu, Site, Rezidans-Bursa'da Sınıf ve Mekan" isimli kitabı üzerinden, Bursa'da sosyal sınıf dengelerinin nasıl değiştiği ve değişimin kent mekanına yansımalarını anlattı. Bursa'nın 3 merkez ilçesi olan Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ölçeğinde ele aldığı çalışmasını aktaran Temel, Bursa'daki değişimi nüfus hareketlerinden göç dinamiklerine, etnik ve dini ayrımlardan inşaat sektörüne, işgücü piyasalarından organize sanayi bölgelerine kadar geniş bir çerçevede değerlendirdi.

Söyleşinin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Dr. Kemal Temel'e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz günün anısına hediye verdi. Dr. Kemal Temel, okurlar için kitaplarını da imzaladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Araştırma Kültürüne Katkı: Tematik Buluşmalar Başladı - Son Dakika

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