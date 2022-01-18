Nilüfer Belediyesi'nden Balat'a ek hizmet binası - Son Dakika

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Nilüfer Belediyesi'nden Balat'a ek hizmet binası

BURSA Nilüfer Belediyesi, Balat Mahallesi'nde yaptığı ek hizmet binası törenle açıldı. Balat Aile Sağlık Merkezi, Balat Muhtarlığı, Mahalle İletişim Merkezi, Ahmet Yesevi ve Balat Kadın Derneği ile Balat Mahalle Komitesi aynı merkezde hizmet verecek.

Balat Mahallesi Bahar Sokak'ta hizmete açılan Nilüfer Belediyesi ek hizmet binası, bin 19 metrekare alan üzerine inşa edildi. Bünyesinde 6 doktorun çalıştığı aile sağlık merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunu başta olmak üzere Balat Muhtarlığı, Mahalle İletişim Merkezi, Ahmet Yesevi ve Balat Kadın Derneği ile Balat Mahalle Komitesi'nden mahalle sakinleri faydalanacak.

Hayırseverlerin katkıları ile yapılan ek hizmet binasının açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Sağlığın ne kadar önemli olduğunun bu pandemi döneminde bir kez daha farkına vardık. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin öncelikle verilmesini Sağlık Bakanlığı gerçekleştiriyor. Biz de bu hizmetlerin alt yapılarınız hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Yakın zamanda Kızılcıklı ve İhsaniye mahallelerimizde bu ek binalarımızı tekrar açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Orada doktorlarımız görev aldığı takdirde halkımızın birinci basamak sağlık hizmetine en yakın noktalarda kavuşmuş olacak. Ben bu hizmetlerin yapılmasında emekleri olan Osman ve Nabi Ergin ailesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nilüfer eski belediye başkanı Mustafa Bozbey de yaptığı kısa konuşmada, merkezin hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından binanın gezilmesi ile tören sona erdi.