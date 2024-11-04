Nilüfer Belediyesi\'nden Çocuk Sanat Programı \'Teneffüs\' Sergisi

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Nilüfer Belediyesi'nin Misi Sanatevi'nde düzenlediği "Müfredat Dışı: Çocuk Sanat Programı" kapsamında hazırlanan "Teneffüs" sergisi, çocuk sanatçıları ve aileleri ağırladı.

Nilüfer Belediyesi'nin, çocukların sanatsal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla bu yıl 29 Temmuz- 23 Ağustos tarihleri arasında Misi Sanatevi'nde düzenlediği "Müfredat Dışı: Sanat Programı"nın çıktıları "Teneffüs" isimli sergide sunuldu. Disiplinlerarası sanatçıların çocuklarla birlikte yürüttüğü çalışmaları sanatseverlerle buluşturan sergiyi, program katılımcısı çocuklar ve aileleri de ziyaret etti.

Proje ekibinden Gizem Gençler, Esin Selimoğlu ve Aybike Sevüktekin'in yanı sıra, programın yürütücü sanatçılarından Fevziye Özocak, Lütfü Kuzu ve Duygu Deniz Bilgin de buluşmaya katıldı.

Sergi boyunca heyecanlarını ebeveynleri ve sanatçılar ile paylaşan çocuklar, program süresince katıldıkları atölye ve etkinliklerde ürettiklerini aileleriyle inceleme fırsatı buldu. Küratörlüğünü Dilan Deniz'in yaptığı "Teneffüs" isimli sergi Nazım Hikmet Kültürevi Yeraltı Galerisi'nde 15 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek. - BURSA