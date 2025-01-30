Nilüfer Belediyesi'nden Sanatsal Bir Etkinlik: Bir Çocuk Sergisi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden Sanatsal Bir Etkinlik: Bir Çocuk Sergisi

Nilüfer Belediyesi\'nden Sanatsal Bir Etkinlik: Bir Çocuk Sergisi

Nilüfer Belediyesi, 1-18 yaş arası çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan 'Bir Çocuk Sergisi: Atölye ile Sergi Arasında' etkinliğini düzenliyor. Etkinlik, atölye çalışmalarıyla başlayarak sergiye dönüşecek ve çocukların sanatsal becerilerini geliştirmelerine katkı sunacak.

30.01.2025 11:28  Güncelleme: 11:30
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Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Bir Çocuk Sergisi: Atölye ile Sergi Arasında" etkinliği, 1-18 yaş arası çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor.

Nilüfer Belediyesi, Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen "Bir Çocuk Sergisi: Atölye ile Sergi Arasında" projesiyle çocukların sanatsal potansiyelini ortaya çıkarmalarına imkan sağlıyor. 1-18 yaş grubu için planlanan program, atölye çalışmalarıyla başlayan süreci sergiye dönüştürerek katılımcılara farklı bir sanat deneyimi sunuyor. Çocukların ve gençlerin sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amacıyla düzenlenen program, 28 Ocak'ta atölye çalışmalarıyla başladı. Bir hafta sürecek atölyelerde farklı disiplinlerden sanatçılar, proje boyunca çocuklara rehberlik ederek, sanatsal becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacak. Atölye süresince çocuklar, kolektif bir bilinçle Nazım Hikmet Kültürevi'nde bulunan Sanat Galerisi'nin duvarlarını ve geniş kağıt yüzeyleri çizgi ve şekillerle doldurarak büyük boyutlu sanat eserleri üretecek.

Atölye çalışmaları neticesinde ortaya çıkan eserler, 15 Şubat-9 Mart tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek sergiyle sanatseverlerle buluşacak. Sergi süresince ise alanında uzman akademisyenler ve "Müfredat Dışı: Çocuk Sanat Programı" ekibiyle söyleşiler düzenlenecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Sanatsal Bir Etkinlik: Bir Çocuk Sergisi - Son Dakika

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