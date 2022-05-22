Nilüfer Belediyesi'nden Sinema Severler İçin Ezel Akay Söyleşisi

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Bir Film Bir Söyleşi" etkinliğine yönetmenliğini üstlendiği "Osman Sekiz" filmiyle konuk olan oyuncu, yönetmen ve yapımcı Ezel Akay, sinemaseverlerle hem sinema hem de filmleri üzerine bir söyleşi düzenledi.

Nilüfer Belediyesi'nin ilgiyle takip edilen "Bir Film Bir Söyleşi" etkinliği bu ay, sinema tutkunlarını "Osman Sekiz" filmi ve filmin yönetmeni Ezel Akay ile buluşturdu. Konak Kültürevi'nde gösterime sunulan, Tim Seyfi, Begüm Birgören, Kemal Uçar gibi isimlerin rol aldığı ve agorafobiden muzdarip bir adamın beş sevimli canavar ile eski bir köşkte yaşarken başına gelen olayları konu alan "Osman Sekiz" filmini izleyen sinemaseverler, ardından Ezel Akay ile keyifli bir söyleşi düzenledi. İzleyenler, filmleri ve sinema üzerine merak edilen soruların cevaplarını da Akay'dan aldı.

Nilüferli seyircilerin "Osman Sekiz" filmini ilk seyredenlerden olduğunu belirten Ezel Akay, "Film, yanlışlıkla sinemalara girdi ve bir hafta İstanbul'da gösterime sunuldu. Neredeyse kimsenin haberi olmadığı için izleyen olmadı. Dolayısıyla ilk izleyen seyircilerden biri sizsiniz" dedi.

"ÇOK CİDDİ KİMLİK PROBLEMİ İÇİNDE BÜYÜMÜŞ NESİLLERİN ÜLKESİ BURASI"

Sinemada kimlik meselesiyle ilgilenen bir sanatçı olduğunu ifade eden Akay, "Çok ciddi kimlik problemi içinde büyümüş nesillerin ülkesi burası. O kimlik meselesi de hep tarihten beslenen bir konu. Onun için öyle filmler yapmayı çok istedim ve hikayelerini ürettim de" diye konuştu.

"BUNDAN 15 SENE ÖNCE BU TÜR KURGULARI YAPSAK, KİMSE BİR ŞEY ANLAMAZDI"

Dijital platformların kurgu tekniklerini ve hikaye anlatma tarzlarını etkilediğini dile getiren Ezel Akay, "Bundan 15 sene önce bu tür kurguları yapsak, kimse bir şey anlamazdı. Çok fazla bilgiyi, kısa sürede almak gibi yeni bir kültüre adım attık biz" dedi.

Dijital platformların sinemaya ve sinema salonlarına etkisine yönelik bir soru üzerine Akay, şöyle konuştu: "Birlikte film seyretmenin kadim bir ihtiyaç, ritüel olduğunu düşünüyorum. Bir hikayeyi, konseri topluca dinlemek, bunların hepsi çok eski çağlardan bu yana yapageldiğimiz bir şey. Dikkat seviyesinin daha düşük olduğu bir yerle tamamen konsantre olarak seyredilen yer arasında fark var."

"YORUMLARA BAKARAK GENÇ NESLİN NE KADAR SİNEMA ENTELEKTÜELİ OLDUĞUNU ANLIYORSUNUZ"

Türkiye'de kaliteli sinema izleyicisi sayısının arttığını söyleyen Akay, "Pandemi döneminde insanlar, dijital platformlarda kaliteli prodüksiyona sahip dizi, film izleyerek büyüdüler. Yorumlara bakarak genç neslin ne kadar sinema entelektüeli olduğunu anlıyorsunuz. Yeni bir sinema diline çok daha yatkın, yeni bir seyirci doğuyor. Yapımcı ve yönetmenlerin de değişmesi gerekiyor. Bu dönemde biyografiler çok önem kazandı. Sinema izleyicisi kalitesini yükseltti. Sinema dilini daha iyi bilen bir seyircimiz var artık. Elimizden geldiğince onları şaşırtmak bizim görevimiz" dedi.

"HEPİMİZİN GERÇEK DİYE BİLDİĞİ BİR ŞEYE BAŞKA YERDEN BAKACAKSIN"

"Benim için gerçek, yalandan ibaret" diyen Akay, gerçekçi şeylerin ilgisini çekmediğini söyledi. Akay, "Gerçek dediğimiz şey, hakikat arayışının önünde bir engel. Halbuki hakikati arıyorsan, yabancılaştıracaksın. Hepimizin gerçek diye bildiği bir şeye başka yerden bakacaksın. Acı bir ilacı şekerlemeye sararak yutturmak demek bu aslında. Çünkü ilgilendiğimiz konuların hepsi trajik, acı, üzerine konuşulması zor şeyler. Onları tatlılıkla, masal gibi anlattığınız zaman kabul görüyorlar. Ben elimden geldiği kadar bütün film hikayelerinde böyle bir yol izleyeceğim" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Ezel Akay'a teşekkür ederek günün anısına tablo armağan etti.