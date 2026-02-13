Nilüfer'de 70 noktada denetim - Son Dakika
Yerel

Nilüfer'de 70 noktada denetim

13.02.2026 17:08  Güncelleme: 17:10
Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaya trafiğini engelleyen ve kenti estetik açıdan bozan unsurlara karşı 70 cadde ve sokakta denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında kaldırımları işgal eden tabelalar ve çevre kirliliğine neden olan materyaller toplandı.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin estetiğini bozan ve yaya trafiğini engelleyen unsurlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. 70 cadde ve sokakta yapılan denetimlerde, kaldırımları işgal eden çok sayıda tabela ve materyal toplandı.

Nilüfer'de daha temiz ve düzenli bir kent yaşamı için çevre kirliliğiyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; hem halk sağlığını tehdit eden hem de görsel kirliliğe yol açan unsurları ortadan kaldırmak amacıyla merkez mahallelerde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu 70 farklı cadde ve sokakta çalışma yapıldı. Ekipler; kaldırımları işgal eden, gelişigüzel yerleştirilmiş tabelaları, duba ve çevre kirliliğine neden olan materyalleri tek tek tespit ederek topladı. Gerekli kayıt ve tutanak işlemlerinin tamamlanmasının ardından malzemeler, belirlenen alanlara kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

