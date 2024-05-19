Nilüfer Belediyesi\'nin 3. Üni Uçuş Günleri Sona Erdi

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Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği 'Üni Uçuş Günleri' sona erdi. Çeşitli aktivitelerin de yapıldığı 3 günlük programa 18 üniversitenin havacılık toplulukları ve uçuş okulları ile toplam 600 kişi katıldı.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu Öğrencileri işbirliğinde bu yıl '3. Üni Uçuş Günleri' yapıldı. 17 Mayıs 2024 Cuma günü başlayan festival tadındaki etkinlikler, büyük ilgi gördü. Bu yılki programa uçuş okullarının yanı sıra 18 üniversiteden havacılık toplulukları da dahil olmak üzere toplam 600 kişi katıldı. Katılımcılar, 2 gece çadır kurarak alanda konakladı.

Dolu dolu geçen programlarda kostümlü yarışma uçuşları, serbest uçuşlar oldukça ilgi gördü. Özellikle kostümlü uçuşlar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Türk Bayraklı uçuş da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlikler kapsamında ateş başı sinema, voleybol turnuvası, yoga, badminton, okçuluk, pickleball ve mini oyunlar yapıldı. Nilespit hizmeti de verildi.

Fadıllı Doğa Sporları ve Havacılık Merkezi'ndeki 3 gün süren programın sonunda da yarışmalarda derece elde edenlere ödül töreni yapıldı. Programın sonunda gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda böyle bir etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu ve keyfini yaşadı. - BURSA