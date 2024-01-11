Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nden Hayvan Hakları Eğitimi

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün sahada çalışanlara yönelik düzenlediği Hayvan Hakları Davranışları ve Refahı Eğitimi'ni başarıyla tamamlayanlar, sertifikalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in elinden aldı.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahada görev yapan personeline hayat boyu öğrenme kapsamında Hayvan Hakları Davranışları ve Refahı Eğitimi düzenledi. Yaklaşık 96 saat süren eğitim kapsamında 'Hayvanlara Yaklaşma', 'Müdahale Teknikleri', 'Hayvanların Bakım ve Beslenmesi', 'Hayvan Hakları Kanunu ve Yasal Yükümlülükler', 'Halk Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar' konularında önemli bilgiler verildi.

Konusunda uzman kişiler, teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar da yaptı. Alaaddinbey Mahallesi'ndeki Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen programın sonunda eğitime eksiksiz katılan 21 personel sertifika almaya hak kazandı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Halk Evi'ndeki makamında verdi. Alınan eğitimin önemli olduğunu belirten Başkan Erdem, Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarının yaptığı işin hassasiyetine dikkat çekerek, herkesin görevini en doğru ve en iyi şekilde yapmasını önemsediklerini vurguladı. - BURSA