Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İşyeri Denetimleri Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İşyeri Denetimleri Yapıyor

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İşyeri Denetimleri Yapıyor

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki işyerlerinin yasal sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini denetledi. İşyerlerinin yasal düzenlemelere uygunlukları incelendi ve eksikleri bulunanlara uyarılar yapıldı.

08.08.2024 14:48  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki işyerlerinin yasal sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini denetledi.

Nilüfer Belediyesi, ilçe genelindeki düzeni ve halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren işyerlerinin yasal düzenlemelere uygunluklarını inceledi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret eden ekipler, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, sundurma ruhsatları ve gerekli belgelerin kontrolünü yaptı. Her 15 günde bir ve aylık periyotlarla gerçekleştirilen bu kontrollerde Fiyat Etiket Yönetmeliği'ndeki düzenlemeler de kontrol edildi.

Hem işyerlerinin yasalara uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak, hem de vatandaşların haklarını korumak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerde belgelerini eksiksiz yerine getiren işyerlerinin temsilcilerine teşekkür edilirken, eksikleri bulunanlara ise hızla gidermeleri konusunda uyarılar yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İşyeri Denetimleri Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 04:04:07. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İşyeri Denetimleri Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement