Nilüfer\'de gönüllülüğün geleceği masaya yatırıldı
07.12.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi tarafından düzenlenen 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri, 'Toplumsal Adalet İçin Gönüllü Direniş' temasıyla Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programlarla tamamlandı. Etkinlikte, sivil toplumun önemi ve dijital çağda gönüllülüğün evrimi ele alındı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen program sona erdi. "Toplumsal Adalet İçin Gönüllü Direniş" başlığıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer'in sivil toplum potansiyeliyle Türkiye'ye örnek olduğunu vurguladı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi tarafından organize edilen 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen ikinci gün programıyla tamamlandı. İki gün süren ve "Toplumsal Adalet İçin Gönüllü Direniş" başlığıyla işlendiği buluşmanın kapanışına; Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Programın ikinci gününde konuşan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, ilçedeki sivil toplumun gücüne dikkat çekti. Forumların ve fikir alışverişlerinin katılımcılara yeni ufuklar açtığını belirten Aydın, Nilüfer'in bu alandaki öncü rolüne değindi.

Sivil toplumun, Nilüfer'de Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir potansiyel oluşturduğunu ifade eden Aydın, şunları söyledi;

"Bu potansiyeli oluşturanlar, sivil toplumun öncü kadrolarıdır. Nilüfer'in bu dinamiğinin Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyoruz. Bugün sivil toplumda veya genel işleyişte 'tartışmasız doğru' diye bir kavram kalmadı; çok yeni bir dönemin içindeyiz."

Önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda 'Dijital Çağ' konusunun ele alınacağını hatırlatan Aydın, değişen dünyada katılım alışkanlıklarının da farklılaştığını belirtti. Aydın, "Dijital çağ sadece teknoloji kullanımı değil, bambaşka bir dünya. Belki de katılımın formları değişiyor ve biz bunu Nilüfer'den tartışarak keşfedeceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu'nun yaptığı "Gönüllülük ve Katılım İçin Elverişli Ortamlar: 2025 ve Ötesi" başlıklı panele geçildi.

Panelde; Mahalle Afet Gönüllüleri'nden Sevilay Karaca, Bir Bulut Olsam Derneği'nden Emre İpekyüz, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'nden Burcu Üzümcüler, HEPAD Her Eve Bir Pati Derneği'nden Emre Demir, Özgür Renkler Derneği'nden Semih Özkarakaş ve Nilüfer Kent Konseyi Gönüllüsü Alper Can söz aldı. Konuşmacılar, temsil ettikleri derneklerin faaliyetlerini anlatarak örgütlü mücadelenin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Panelin ardından katılımcılar eş zamanlı düzenlenen atölye çalışmalarında bir araya geldi. "Gönüllülükte Adalet ve Eşitlik", "Ekolojik Gönüllülük ve İklim Direnişi", "Sanatla Toplumsal Adalet", "Kriz Dönemlerinde Gönüllülük", "Yeni Nesil Gönüllülük ve Dijital Direniş" ile "Kadın Meclisleri Ortak Atölyesi" başlıkları altında toplanan gruplar, belirlenen konular üzerine fikir üretti.

Etkinlik, atölye çıktılarının değerlendirildiği ve Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu yönetiminde gerçekleşen "Sivil Toplumun 2025 ve Ötesi Rolü" paneliyle sona erdi. - BURSA

