Nilüfer\'de hıdırellez coşkusu

04.05.2026 12:37
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl da Görükle sokaklarında büyük bir heyecanla kutlandı. Yağmurlu havaya rağmen coşkuya kutlanan şenlikte, barış, kardeşlik ve baharın gelişi selamlandı.

Nilüfer Belediyesi, Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Görükle Kadın Derneği ve Görükle Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği, Görükle Mübadele Evi'nin bulunduğu meydandan davul-zurna sesleri eşliğinde yapılan geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut Özel, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri, Görükle ve Dumlupınar Mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Hıdırellez'in kültürel mirası doyasıya yaşandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir törende yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in sadece baharın müjdeleyicisi değil, aynı zamanda bir dayanışma günü olduğunu belirterek, "Hıdırellez, toprağın canlandığı, umutların tazelendiği gündür. Dilekler tutulur, ateşlerden atlanır, sofralar kurulur, yemekler pişer. Bu şenlik bir kaynaşma, paylaşma, bir komşuluk günüdür. Aynı zamanda Lozan Mübadillerinin bu toprağa taşıdığı kültürün de bir hatırasıdır" diyerek geleneğin önemine dikkat çekti.

Hıdırellez'ın umut, barış ve bereket olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Bugün yakılan ateş, içimizdeki yaşama sevincini daha da büyütsün. Ağaçların dallarına bırakılan tüm dilekleriniz gerçek olsun. Baharın bereketi sofralarımızdan, barışın aydınlığı ülkemizden hiç eksik olmasın. Hıdırellez'iniz kutlu olsun" diye konuştu.

Şenliğe katılan İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da Hıdırellez'in uyanış ve bolluk anlamına geldiğini ifade ederek, "Hıdırellez bize şunu anlatır: Her gecenin sabahı, her karanlığın aydınlığı vardır" dedi. Türkoğlu, Görükle'nin kendisi için öğrencilik yıllarından kalma özel bir yeri olduğunu da belirterek, bölge halkının bayramını kutladı.

Konuşmalar sırasında Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert ve Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş da 14 yıldır süren geleneğin gelecek nesillere aktarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e teşekkür ettiler.

Yağışlı hava nedeniyle etkinlikler Görükle Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlendi. Vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen coşkuyla Hıdırellez'i kutladı. Program kapsamında Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileriyle büyük alkış topladı. Roman Orkestrası ve Nilüfer Ritim Atölyesi katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, günün ilerleyen saatlerinde ise Aysun Taşçeşme ve Seda Yiyin konserleriyle eğlence doruğa ulaştı. - BURSA

