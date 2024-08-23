Nilüfer'de iki kaçak yapı daha yerle bir edildi - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer'de iki kaçak yapı daha yerle bir edildi

Nilüfer Belediyesi, imara aykırı yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler Alaaddinbey ve Tahtalı mahallelerinde toplam bin 200 metrekarelik iki kaçak yapıyı daha yerle bir etti.

23.08.2024 22:29
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Nilüfer'de iki kaçak yapı daha yerle bir edildi

BURSA - Nilüfer Belediyesi, imara aykırı yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler Alaaddinbey ve Tahtalı mahallelerinde toplam bin 200 metrekarelik iki kaçak yapıyı daha yerle bir etti.

Nilüfer Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, ekiplerinin saha tespitleri ve vatandaşların ihbarlarını titizlikle değerlendirerek kaçak yapılarla etkin mücadelesini sürdürüyor.

Özellikle tarım alanları üzerine inşa edilen imara aykırı yapılara göz açtırmayan Nilüfer Belediyesi, Alaaddinbey Mahallesi'nde bin 850 metrekare, Tahtalı Mahallesi'nde ise 350 metrekarelik alanda kurulu iki kaçak yapıyı daha yıktı.

Nilüfer Belediyesi'ne bağlı ekipler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım çalışmalarında, zabıta ve polis kontrolü eşliğinde iki kaçak yapıyı daha kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de iki kaçak yapı daha yerle bir edildi - Son Dakika

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