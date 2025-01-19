Nilüfer\'de Kentsel Dönüşüm Zirvesi: Başkan Özdemir\'den Önemli Mesajlar

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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kentsel dönüşümün sorunsuz, kentin ve insanların faydasına olması için belediyelerin sürecin merkezinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, düzenlenen kentsel dönüşüm zirvesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile bir araya geldi. Tüm Bursa'nın deprem risk altında olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Bölgemizde birçok yapının sağlıklı inşa edilmemiş olması, kentsel dönüşümü kaçınılmaz hale getiriyor. Ancak kentsel dönüşüm, yalnızca bina yıkıp yapmakla sınırlı kalmamalı; iyi bir şehir planlaması ve bütüncül bakış açısıyla ele alınmalı" dedi.

Nilüfer'in yüksek yaşam standartları nedeniyle yoğun göç aldığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "6-7 sanayi bölgesi Nilüfer'de. İyi okullar, hastaneler ve sosyal yaşam alanları burada yoğunlaştığı için herkes Nilüfer'de yaşamak istiyor. Ancak bu talebin planlama olmadan karşılanması mümkün değil. Aksi halde hem tarım alanları tehdit altında kalıyor hem de çarpık yapılaşma derinleşiyor" diye konuştu.

"Kapasite artışı yaşam kalitesini düşürüyor"

Nilüfer'deki konut değerinin yüksek olması nedeniyle müteahhitlerin bu bölgeye yoğunlaştığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, "Bu durum projelerde usulsüz kat artışı gibi sorunlara neden olabiliyor. Sonuçta kentin sosyal ve fiziki altyapısı, planlanandan çok daha fazla yük taşıyor. Ataevler Mahallesi'nde olduğu gibi, donatı alanları ve altyapı kapasitesi artırılmadan nüfusun üç katına çıkarılması, kentsel yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor" şeklinde konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, çözüm önerisi olarak Ankara'daki Portakal Çiçeği Vadisi projesini işaret ederek, "Belediyenin aktif rol aldığı, hak sahiplerinin kooperatif çatısı altında birleştiği ve bölgesel planlamanın yapıldığı bir model uygulanmalı. Parsel bazlı münferit dönüşümler yerine, 5-6 mahalleyi kapsayan bütüncül projeler geliştirilmeli. Nilüfer'de aynı modeli örnek alarak büyük ölçekli ve bütüncül bir dönüşüm yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kamu denetimlerinin artırılmasının ve bölgesel planlamaların şart olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer'e olan ilgiyi anlayabiliyoruz; ancak tarım alanlarımızı koruyarak, yüksek kalite standardında yapılaşma modelini benimseyerek bu süreci sürdürülebilir hale getirmeliyiz" dedi. - BURSA