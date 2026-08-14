Nilüfer'de Su Kesintisi Duyurusu
17 Ağustos 2026'da Nilüfer, Kızılcıklı Mahallesi'nde su kesintisi yapılacak. Tedbirli olunması rica edildi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Kızılcıklı Mahallesi ve civarında 17 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.
Kaynak: İHA
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