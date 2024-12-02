BUSKİ, Nilüfer ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verdi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi ve civarında 03 Aralık 2024 tarihinde 09.00-14.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA
Son Dakika › Yerel › Nilüfer'de Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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