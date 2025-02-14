Nilüfer'de Yeni Kreş ile 5 Yıldızlı Konfor - Son Dakika
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Nilüfer'de Yeni Kreş ile 5 Yıldızlı Konfor

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Nilüfer Belediyesi, hayırseverler desteğiyle İhsaniye Mahallesi'nde 3. kreşi açtı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 5 yılda 25 kreş açma hedefini duyurdu. Ferhat Bakgör Kreş, 176 öğrenci kapasitesiyle modern eğitim imkanları sunuyor.

14.02.2025 11:34  Güncelleme: 11:41
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Nilüfer'e 5 yıldızlı otel konforunda bir kreş daha

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir:

"Nilüfer'de hedefimiz 5 yılda 25 kreş ve gündüz bakımevi açmak

BURSA - Bursa Nilüfer Belediyesi 25 yeni kreş hedefinde bir adım daha attı. "Siz işinizi bırakmayın biz çocuklarınıza bakarız" mottosuyla çıktıkları yolda hayırseverlerin de desteğiyle 3. kreşi açtıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir 5 yılda 25 kreş açmayı hedeflediklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi, hayırsever desteği ile Nilüfer'e yeni bir kreş daha kazandırdı. İhsaniye Mahallesi'nde toplam bin 500 metrekarelik alanda 2 katlı binada kurulu, 25 personel ile 3 Şubat 2025'te faaliyete geçen Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi 176 öğrenci kapasitesi ile en fazla kapasiteye sahip kreş konumunda. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında çocuklarını kabul etmeye başlayan kreşte çocuklar eğitim öğretim yılı sonrasında açılacak yaz okuluna da devam edebilecek. Kreş ve Gündüz Bakımevine 3-6 yaş arası çocuklar kabul ediliyor. Çocuklar; İngilizce, müzik, görsel sanatlar gibi alanlarda branş dersi görüyor. İlerleyen zamanlarda belediye imkanlarına bağlı olarak farklı branş uygulamalarının dahil edilmesi de hedefleniyor. Sınıflarda ve koridorlarda yapılandırılmış oyun alanları ve eğitim materyalleri kullanılarak, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen bir ortam sağlanıyor. Sınıflar 16 çocuk kapasitesiyle sınırlı tutuluyor. Kreşte çocukların her gün doyasıya eğlendikleri ve enerjilerini atabilecekleri geniş bir bahçesi bulunuyor. Nilüfer Belediyesi Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde ve yeni açılacak kreşlerde çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik yönden bütüncül olarak gelişimlerini destekleyecek uygulamalar sunulması hedefleniyor.

Kreşleri, yalnızca çocukların eğitimi için değil, kadınların iş ve sosyal hayatlarına özgürce devam edebilmeleri için de oldukça önemsediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Biz kreşleri kadınlarımızın özgürlüğü olarak ta görüyoruz. "Siz iş hayatlarınızı terk etmeyin biz çocuklarınıza bakacağız" demek istiyoruz. Hedefimiz 25 kreşle kendi dönemimizi tamamlamak. Bu üçüncü kreşi açmış olduk. Yine çok yakın bir zamanda bütün projeleri bitmiş 3 yeni kreşin daha temelini atıyoruz. Onları da bir dahaki öğretim yılı başına yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları da devreye aldığımızda bu yılın sonunda 6 kreşimiz olmuş olacak. Toplamda 25 kreş hedefliyoruz" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin kreş ve gündüz bakımevlerinin, okul öncesi eğitimde araştırmaya, keşfetmeye, üretmeye, sorgulamaya ve paylaşmaya fırsat sunan bir anlayışa sahip olduğuna da vurgu yapan Özdemir, "Amacımız çocukların gelişimini çok yönlü destekleyebilmek için çağdaş ve güncel bir eğitim programı sunmak. 176 çocuk kapasiteli bir kreş burası. 11 sınıftan oluşuyor. Bu kreş, Nilüfer'in en güzel kreşi oldu. Akıllı tahtalarıyla, modern yapısıyla, ferah ortamlarıyla, çok amaçlı salonu, görsel sanatlar salonu, müzik salonuyla bir çok yönden baktığınızda en güzel kreş burası oldu diyebilirim" dedi.

Kreş yapımı için 3 yeni protokol daha imzalandıklarının bilgisini veren Başkan Özdemir, "Bu kapsamda Minareliçavuş, Dumlupınar ve Balkan mahallelerinde hayırseverlerin desteğiyle 3 yeni kreş daha inşa edeceğiz. Böylelikle belediye bünyemizdeki kreş sayısı 6'ya çıkacak. Hedefimiz görev yaptığımız süre içerisinde 5 yılda 25 kreşi Nilüfer'imize kazandırmak" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde şimdiye kadar Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ve Gündüz Bakımevi ile Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi ve Gündüz Bakımevi olmak üzere 2 kreş hizmet vermekteydi. Burak Berk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nin 92, Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nin ise 48 öğrenci kapasitesi bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de Yeni Kreş ile 5 Yıldızlı Konfor - Son Dakika

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