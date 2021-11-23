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Nilüfer'in parklarına ekilecek bitkiler özenle yetiştiriliyor - Son Dakika

Nilüfer'in parklarına ekilecek bitkiler özenle yetiştiriliyor

23.11.2021 12:00

- Nilüfer'in parklarına ekilecek bitkiler özenle yetiştiriliyor Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alan düzenlemelerinde kullanılacak bitkileri artık kendisi üretiyor.

- Nilüfer'in parklarına ekilecek bitkiler özenle yetiştiriliyor

BURSA - Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alan düzenlemelerinde kullanılacak bitkileri artık kendisi üretiyor. Bu yıl 70 bini aşkın bitki ve çiçek ürettiklerini ifade eden Park ve Bahçeler Müdürü Sema Tokgöz, hedeflerinin ekonomik fayda sağlayarak parklara ektikleri bitkilerin tamamını üretmek olduğunu söyledi.

Sahip olduğu yeşil alan ve parklarının tasarımıyla dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, park ve yeşil alanlara ekilen bitkileri de artık kendisi üretmeye başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda yer alan serada yaklaşık 72 bin adet lavanta, gaura, biberiye, papatya, acem halısı ve taflan üretimi gerçekleştiriyor. Park ve yeşil alanlara ekilen yıllık çiçek ve bitki miktarının yıllık kullanım miktarının üçte birini kendi üretimiyle karşılayan Nilüfer Belediyesi, bu rakamı daha yukarılara taşıyarak hem dışa bağımlığı azaltıyor hem de maliyet anlamında önemli bir ekonomik fayda elde ediyor.

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sema Tokgöz üretim miktarını arttırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Daha önceki yıllarda üretimimiz yoktu. Daha ekonomik koşullarda daha fazla bitki elde etmek için üretim yapmaya başladık. Pandemi dönemi, kamusal alan üretimlerinin önemini gösterdi. 2021 yılının ilk aylarında çeşitli türlerden çeliklerimizi alarak üretim çalışmalarına başladık. Bugün itibariyle çeşitli türlerden 71 bini aşkın bitki üretimi gerçekleştirdik. Bu sayı, bizim mevcut kullanımımızın üçte birine denk geliyor. Lavanta ve gavura gibi çeşitleri, park ve yeşil alanlarımızda dikime başladık. Hedefimiz, alanlarımızın tamamına, kendi üretimimiz olan bitkileri dikmek. Çalı ve çeşitli türlerden bitkiler yetiştirerek kendi stoğumuzu oluşturmak istiyoruz" dedi.

Nilüfer'in parklarına ekilecek bitkiler özenle yetiştiriliyor
Nilüfer'in parklarına ekilecek bitkiler özenle yetiştiriliyor
Nilüfer'in parklarına ekilecek bitkiler özenle yetiştiriliyor
Nilüfer'in parklarına ekilecek bitkiler özenle yetiştiriliyor

nilüfer belediyesi, Lavanta, Bitki, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'in parklarına ekilecek bitkiler özenle yetiştiriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer'in parklarına ekilecek bitkiler özenle yetiştiriliyor - Son Dakika
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