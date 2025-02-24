Nilüfer Ramazan Sokağı'nda Ramazan Coşkusu Başlıyor - Son Dakika
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Nilüfer Ramazan Sokağı'nda Ramazan Coşkusu Başlıyor

Nilüfer Ramazan Sokağı\'nda Ramazan Coşkusu Başlıyor

1-29 Mart tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulacak olan Nilüfer Ramazan Sokağı, geleneksel lezzetler, kültürel etkinlikler ve sürpriz konserlerle halkla buluşacak.

24.02.2025 16:43  Güncelleme: 16:45
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Ramazan ayının coşkusu ve maneviyatı Nilüfer Ramazan Sokağı'na taşınıyor. 1-29 Mart tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulacak olan Nilüfer Ramazan Sokağı'nda; geleneksel lezzetlerden, kültürel etkinliklere, alışveriş stantlarından, sürpriz konserlere kadar birçok etkinlik halkla buluşacak.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla Nilüfer Ramazan Sokağı'nı açıyor. Vatandaşların, Ramazan ayının manevi duygularını yaşayabileceği Nilüfer Ramazan Sokağı; 1 Mart'tan 29 Mart'a kadar Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde Nilüferliler'in buluşma noktası olacak.

Ramazan ayı boyunca her yaştan vatandaşa hitap edecek olan Nilüfer Ramazan Sokağı'nda; Ramazan ayına özgü lezzetler, geleneksel el sanatları ürünleri ve hediyelik eşya stantları yer alacak. Ziyaretçiler, Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşarken, birbirinden güzel etkinliklerle de keyifli vakit geçirecekler.

Hacivat ve Karagöz gösterileri, orta oyunu performansları ile Ramazan gecelerini renklendirecek etkinliklerin düzenleneceği Nilüfer Ramazan Sokağı'nda, sürpriz konserler de düzenlenecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Ramazan Sokağı'nda Ramazan Coşkusu Başlıyor - Son Dakika

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