Nilüferli Kadınlar Kooperatifleşiyor - Son Dakika
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Nilüferli Kadınlar Kooperatifleşiyor

Nilüferli Kadınlar Kooperatifleşiyor

Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle kadınlar, tekstil, el sanatları, gıda ve turizm alanlarında kooperatifleşerek sürdürülebilir gelir elde etmeyi hedefliyor. Kadın kooperatifinin kurulumu için ilk toplantı yapıldı.

28.02.2025 10:05  Güncelleme: 10:08
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Nilüfer Belediyesi desteği ile üreten kadınlar tek çatı altında birleşerek, kooperatifleşecek. Nilüferli kadınların tekstil, el sanatları, gıda, turizm ve hizmet sektöründe girişimcilik potansiyelleri değerlendirilirken, sürdürülebilir bir gelir elde etmesi hedefleniyor.

AB Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi (WOMENCOOP) projesinin ve Nilüfer Belediyesi'nin kooperatifçilik eğitimlerine katılan üretici kadınlar, kooperatifleşerek sürdürülebilir kalkınma için harekete geçti. Nilüferli kadınlar, belediyenin de desteğini arkasına alarak, tek çatı altında birleşecek. Nilüfer Belediyesi Kooperatif Destekleme Merkezi tarafından desteklenecek kooperatifleşme çalışması, sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen tüm kadınları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Kurulacak kooperatifin alt yapısını görüşmek üzere yapılan "Nilüfer Kadın Kooperatifi Girişimi"'nin ilk toplantısı, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir'in de yer aldığı toplantıya, Nilüfer'deki 36 kadın derneğinin temsilcileri de katıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin konuşmasında kadın derneklerini çok önemsediklerine vurgu yaptı. Nilüfer'deki kadın derneklerinin başarılarıyla da birçok kente örnek olduklarının altını çizen Şahin, "Bunun bir sonraki aşaması da kooperatifleşme. Nilüfer'de bunun potansiyelinin de çok yüksek olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kadın kooperatifi çalışmalarına mentörlük ve eğitim desteği veren kooperatifçilik uzmanı Alper Akbulut, süreç hakkında kadınlara bir sunum yaptı. Akbulut, kooperatifin anlamının iş birliği ve dayanışma olduğunu söyledi. Kooperatiflerde üyelik yerine, ortaklık kavramı olduğunu dile getiren Akbulut, "Ana odağımız ihracat olacak. Tekstil ve el sanatları alanında büyük fırsatlar var. Sürecin, şeffaf bir şekilde yürütülmesi önemli. Kooperatifin her ortağı da mutlaka bir sorumluluk almalı" dedi.

Akbulut, Nilüfer'deki kadın insan kaynağının büyük bir girişimcilik potansiyeli taşıdığının altını çizerek; "Kısa vadede tekstil ve el sanatları alanlarında Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarlarına ihracatı hedeflemekteyiz. Nilüfer ve Bursa'daki tarımsal ürünleri katma değerli gıda ürünlerine dönüştürüp, tarımsal üreticiyi de destekleyecek iş modellerimiz hazır. Gıda çalışmalarında belediyemizin sayısı hızla artan Bostan Marketleri, kentteki tüketim kooperatifleri ve iş birliğine açık yerel marketler en önemli avantajımız. Hasta, yaşlı ve çocuk bakım, organizasyon, turizm gibi hizmet sektörüne yönelik de yerelde potansiyel pazarlar keşfettik ve bu alanlarda da çalışmalar planlıyoruz. Kurulacak kadın kooperatifimiz, evrensel kooperatifçilik ilke ve değerlerine göre faaliyet göstermeyi ve ülkemizde örnek bir kadın kooperatifi olmayı hedefliyor" dedi.

Kurulacak kadın kooperatifine, Nilüfer ilçesindeki her kadın ortaklık başvurusunda bulunabilecek. Başvurular Nilüfer Belediyesi resmi web sitesindeki başvuru formu üzerinden alınacak. Başvuru yapan kadınlar, belediye tarafından verilen kooperatifçilik eğitimlerine katıldıktan sonra resmi kooperatif ortağı olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüferli Kadınlar Kooperatifleşiyor - Son Dakika

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