Nisan ayında kar yağdı, aç kalan domuzlar şehir merkezine indi - Son Dakika
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Nisan ayında kar yağdı, aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

16.04.2023 13:08

Nisan ayında kar yağdı, aç kalan domuzlar şehir merkezine indi Bursa'da yağan kar yağışının ardından yemek bulamayan domuzlar şehir merkezine indi.

Nisan ayında kar yağdı, aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

BURSA - Bursa'da yağan kar yağışının ardından yemek bulamayan domuzlar şehir merkezine indi.

Nisan ayının ortasında Uludağ'a yağan yoğun kar yağışının ardından yemek bulamayan domuzlar merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahalle'nde Atatürk Kent Ormanı'na kadar indi. Çöp konteynırlarından yemek arayan domuzlar bir süre sonra ise ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Nisan ayında kar yağdı, aç kalan domuzlar şehir merkezine indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nisan ayında kar yağdı, aç kalan domuzlar şehir merkezine indi - Son Dakika
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