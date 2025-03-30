Nisi Göleti Projesi\'nde Sona Gelindi

Sinop'un önemli projelerinden biri olan Nisi Göleti'nde, İl Özel İdaresi tarafından başlatılan Nisi Göleti 1. Etap Projesi'nde sona gelindi.

Proje kapsamında, Nisi Göleti'ne büyük bir çocuk oyun parkı, ahşap köprü, baskı beton yürüyüş yolları ve oturma grupları gibi çeşitli yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Yapılan bu düzenlemelerle göletin çevresi, bölge halkı ve ziyaretçiler için daha erişilebilir ve estetik hale getirildi.

Proje alanını ziyaret eden Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vali Özarslan, gölet çevresinin estetik ve fonksiyonel açıdan önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, bölgenin hem Sinop halkı hem de yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı. - SİNOP