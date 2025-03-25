Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan\'dan Muhtarlara İftar Daveti

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan ayının 24. gününde, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, iftar öncesi mahalle muhtarlarıyla tek tek ilgilenerek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Doğan, iftar programında yaptığı konuşmada, Nizip'in her köşesine değer katabilmek için belediye ve mahalle muhtarları arasındaki işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Bugün, mahallelerimizin değerli muhtarlarıyla iftar soframızı paylaştık. Belediyemiz ile muhtarlarımız arasındaki güçlü işbirliği, şehrimize hizmet yolunda en büyük gücümüz. Mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilen, çözüm önerileriyle bizlere yol gösteren muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." diyen Başkan Doğan, muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve birlikte hareket ederek Nizip'in daha güzel bir şehir haline gelmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

"Siyaset bir tarafa, hizmet bir tarafa"

Başkan Doğan, konuşmasında siyasetin bir kenara bırakılması gerektiğinin altını çizerek, "Siyaseti bir tarafa bırakıp, hizmeti ön planda tutarak, Nizip'e daha güzel bir yarın bırakmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için önemli olan halkımıza en iyi hizmeti sunmak, birlikte el birliğiyle ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmektir" şeklinde konuştu.

"Birlik ve beraberlik içinde Nizip'e hizmet ediyoruz"

Başkan Doğan, iftar programında mahalle muhtarlarına duyduğu güveni ve saygıyı dile getirerek, Nizip'in her alanda kalkınması için yürütülen projelerde muhtarların katkılarının çok değerli olduğunu vurguladı.

İftar programı, karşılıklı sohbet ve paylaşım içinde geçerken, katılımcılar keyifli bir akşam geçirdi.

Başkan Doğan, tüm muhtarlara gösterdikleri özverili çalışmalardan ötürü tekrar teşekkür etti. - GAZİANTEP