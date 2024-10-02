Nizip Belediyesi'nden Nizip Çayı'nda Temizlik ve Genişletme Çalışmaları - Son Dakika
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Nizip Belediyesi'nden Nizip Çayı'nda Temizlik ve Genişletme Çalışmaları

Nizip Belediyesi\'nden Nizip Çayı\'nda Temizlik ve Genişletme Çalışmaları

Nizip Belediyesi, Nizip Çayı'nın geçtiği bölgelerde başlattığı temizlik ve genişletme çalışmalarının ani yağışlarda taşkın riskini azaltacağı belirtildi. Başkan Ali Doğan, yapılan çalışmalarla sel riskinin en az seviyeye indirileceğini açıkladı.

02.10.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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Nizip Belediyesi, Nizip Çayı'nın geçtiği bölgelerde genişletme ve temizlik çalışması başlattı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan yaptığı açıklamada, çalışmaların ani yağışlarda taşkınların önlenmesi ve sel riskinin en aza indirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

İhtiyaç neredeyse Nizip Belediyesi'nin de orada olacağını belirten Doğan, "Kızılcakent mahallemizde başlatmış olduğumuz çalışmayla bölgede mevsim şartlarından dolayı oluşabilecek sel riski önlenecek, çay akışı hızlandırılacak ve yosun ve birikintilerden dolayı oluşan kötü koku giderilecektir. Çalışmalarımızı plan ve program dahilinde Nizip Çayı'nın geçtiği diğer bölgelerde de sürdüreceğiz. Kısacası daha yaşanılabilir bir Nizip için durmayacağız. Çünkü durmak bize göre değil" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediyesi'nden Nizip Çayı'nda Temizlik ve Genişletme Çalışmaları - Son Dakika

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