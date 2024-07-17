Nizip Kongre ve Kültür Merkezi Hizmete Girecek

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Nizip'te kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak olan kongre ve kültür merkezi, çocukların ve gençlerin gerek eğitim, gerekse kültür ve sanat alanında birçok ihtiyacına cevap verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Nizip Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Nizip Kaymakamlığı konferans salonunda, Nizip Kültür ve Kongre Merkezi'nin kullanımı hakkında detayları içeren protokolün imza töreni düzenlendi.

Nizip Kongre ve Kültür Merkezi, çocuklar ve gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Merkezde bin kişilik çok amaçlı konferans salonu, 650 metrekarelik ilçe halk kütüphanesi, iki cep sineması, 375 metrekarelik sergi salonu, üç atölye, dört okuma odası ve fuaye alanı bulunacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada Nizip'in bir medeniyet şehri olduğunu belirterek, "Nizip, akıllı şehir, dirençli şehir ve yeşil şehire en yakın olan ilçelerimizden bir tanesi. Bizim için çok özel bir ilçe. Biz, Nizip'e bir ilçe olarak değil, bir şehir olarak bakıyoruz. 22 yıldır Nizip'in ihtiyaçları doğrultusunda büyük gayretler gösterdik. Bugün de protokolünü imzalayacağımız bu merkez ile ilçedeki eğitim ve kültürel faaliyetleri artırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Bu merkezde şehir tiyatrosu ekibi de sahne alacak"

Büyükşehir Belediyesi'nde eğitim ve kültür başlıkları üzerine çalışan yetkililerin bu merkezde ne yapılması gerektiği ile ilgili çalışmalara hızla başlayıp nihayete erdirdiğini aktaran Başkan Fatma Şahin, "Kültür ve kongre merkezimizin hizmet vermesi için artık protokol imzalayacağız. Merkezimizin, bin kişilik büyük bir konferans salonu var. Bunun yanında içerisinde cep sinemaları da bulunuyor. Merkez çok iyi bir yapıya kavuştu. Burada kurduğumuz Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarını da ilçedeki vatandaşlarımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz bu merkezden çok iyi şekilde istifade edecek"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Nizip ile ilgili her şeyi çok daha dikkatli ve hassas bir şekilde ele aldıklarını ifade ederek, "Bu merkezimiz bu anlamda örnek uygulamalardan birisi. Bu merkez birçok kurumun iş birliğiyle hayata geçmiş bir mekan. Merkezde kütüphanelerimiz var, konferans salonumuz var. Daha fazla nitelik kazandırmayı düşündüğümüz alanlar var. Bu merkezi, şehir merkezindeki sosyal aktivitelerle donatacağız. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi de örnek bir sorumluluk üstleniyor. Öğrencilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz buradan çok iyi bir şekilde istifade edecek." diye konuştu.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Kültür ve Kongre Merkezi'nin kullanımı hakkında hazırlanan protokolün imza töreni için bulunduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz da yapılan merkeze aynı zamanda ilçe halk kütüphanesini de taşıyarak daha nitelikli hale getireceklerini belirtti. - GAZİANTEP