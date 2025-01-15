Nizip\'te Gazeteciler Günü Kutlaması

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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle ilçede görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya gelerek gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Doğan, gazetecilerin toplumun aydınlatılmasındaki kritik rollerine dikkat çekti ve emeklerine olan saygısını dile getirdi. Gerçekleşen buluşmada, gazetecilerle sohbet eden Ali Doğan, gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda toplumu doğru bilgilendirme, halkı bilinçlendirme ve kamuoyunun sesi olma gibi büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

"Gazetecilik, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için fedakarca yapılan bir meslektir. Bu mesleği icra eden değerli gazetecilerimize, zor şartlarda bile görevlerini layıkıyla yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum" diyen Başkan Doğan, basının toplumdaki denetim ve bilgilendirme görevini yerine getirirken gösterdiği özveriyi takdirle karşıladığını belirtti.

Başkan Ali Doğan, "Her zaman doğru haberi, doğru şekilde aktaran gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek, yerel medyanın da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve gazetecilerin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını temenni etti.

Toplantı sonunda Başkan Doğan, gazetecilere başarı dileklerini ileterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - GAZİANTEP