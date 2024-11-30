Nizip'te İlk Zeytin Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Nizip'te İlk Zeytin Festivali Coşkuyla Başladı

Nizip\'te İlk Zeytin Festivali Coşkuyla Başladı

Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen ilk Zeytin Festivali, yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalde zeytin hasadı yapıldı ve zeytinle ilgili ürünler tanıtıldı.

30.11.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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Gaziantep'te Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen Zeytin Festivali başladı. Festival, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Yeşil Evler Mahallesi'nde zeytin hasadıyla başlayan festivalde AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ve Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan zeytin hasadı yaptı. Daha sonra Millet Bahçesi'nde açılışı gerçekleşen festival kapsamında zeytinden elde edilen ürünler kurulan stantlarda tanıtıldı.

Kültür Merkezi'nde süren programın açılışında konuşan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, zeytinin yöre halkı için özel bir yerinin olduğunu söyledi. Festivalin ilçenin tarımsal potansiyelini sergilerken, üreticileri de moral verdiğini ifade eden Doğan, "Tarih boyunca kadim medeniyetlerce barışın ve huzurun simgesi olmuş zeytinimizin katma değerinin arttırılması amacıyla düzenlenen festivalin şehrimizin birlik ve beraberliğine, toplumsal barışımıza ve ekonomik gelişmemize katkılar koyması dileklerimle tüm paydaşlarımıza ve katılımcılarımıza sağladıkları destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Nizip'te bir ilk olan festivalden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Nizip'i zeytin ve zeytinyağı ile tüm dünyaya duyuracaklarını belirten Şahin, "Bu festival, hem üreticilere destek hem de şehrimizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Nizip'in her zaman yanında olacağımızı belirtiyor bu güzel etkinlikten dolayı emeği geçen Nizip Kaymakamlığımıza, Nizip Belediyemize tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu da, "Nizip, fıstığıyla olduğu gibi zeytiniyle de adından söz ettiren bir şehir konumuna gelecektir" diyerek zeytinin bölge için sadece bir tarım ürünü değil aynı zamanda bir kültürün parçası olduğunu kaydetti. Uğurlu, destek ve katkılarından dolayı Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ise, "Zeytin, Nizip'in simgesi ve önemli bir ekonomik değeri. Bu festival, tarımsal üretimimizi desteklemek ve çiftçilerimizi teşvik etmek açısından çok kıymetli. Tarımda yenilikçi projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, etkinlikten dolayı Nizip Kaymakamlığı'na, Nizip Belediyesi'ne ve destek sunan herkese teşekkür etti. Nizip'te bir ilk olan Zeytin Festivali'nin bölgenin tarımsal alanındaki kalkınmasına öncülük ettiğini ifade eden Çeber, "Nizip'in zeytin üretimi, Gaziantep'in tarım sektöründeki gücünü yansıtıyor. Festival, bölgenin tanıtımına ve üreticilerin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak, bu sebeple Nizip'te bir ilk olan bu etkinliğin devamını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından zeytin ve zaman temalı fotoğraf yarışması ile yemek yarışmasında dereceye girenlere ödül, festivale katkı sunan kurum, ve STK temsilcilerine plaket ve teşekkür belgeleri verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip'te İlk Zeytin Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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