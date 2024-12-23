Nizip ve Şişli Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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Nizip ve Şişli Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü

Nizip ve Şişli Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile yaptığı görüşme sonucunda, Nizip'in tarihi ürünlerinin İstanbul'daki Şişli Belediyesi Kent Marketleri'nde satışa sunulması için önemli bir işbirliği protokolü imzaladıklarını açıkladı.

23.12.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile gerçekleştirdiği görüşme sonucunda, önemli bir işbirliği protokolü konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Bu protokol sayesinde, Nizip'in eşsiz ve tarihi ürünleri olan Nizip zeytinyağı, Nizip sabunu ve Nizip nanesi, İstanbul'daki Şişli Belediyesi Kent Marketleri'nde yer alacak ve İstanbul halkının beğenisine sunulacak.

Başkan Ali Doğan, protokol ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nizip'imizin tarihi ve kültürel mirasını İstanbul'a taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şişli Belediyesi ile kurduğumuz bu işbirliği, sadece ilçemizi tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda Nizipli üreticilerimize yeni pazarlar onların ekonomilerine katkı sağlayacak. Bu, Nizip için büyük bir fırsat ve aynı zamanda İstanbul'da yaşayan tüm hemşerilerimize Nizip'in kaliteli ve geleneksel ürünlerini sunma imkanı verecek" dedi.

Protokolün sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir köprü kuracağını belirten Doğan, "Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'a, Nizip için gösterdiği samimiyet ve nazik ev sahipliği için teşekkür ederim. Bu işbirliği, sadece iki ilçemiz arasında bir bağ kurmakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza Nizip'in en değerli ürünlerini tanıtma fırsatı sunacak" şeklinde konuştu.

Şişli Belediyesi Kent Marketlerinde, Nizip'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin bir parçası olan bu ürünlerin satılması, hem Nizip hem de İstanbul için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip ve Şişli Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü - Son Dakika

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