Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Sharara petrol sahasında ana vananın kapatılması nedeniyle yaklaşık 10 saatlik kesintinin ardından boru hattının yeniden açıldığını duyurdu.

Libya'da Sharara petrol sahası yeniden faaliyete geçti. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Sharara petrol sahasında ana vananın kapatılması nedeniyle yaklaşık 10 saatlik kesintinin ardından boru hattının yeniden açıldığını duyurdu. NOC, Sharar'dan Zawiya'daki Akakus Oil Operations tesislerine ham petrol akışının tekrar başladığını aktardı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), daha önce yaptığı açıklamada kimliği belirsiz bir grubun Sharara petrol sahasından gelen ham petrol boru hattındaki bir vanayı kapattığını ve bunun günlük yaklaşık 350 bin varillik üretim kaybına neden olacağını ifade etmişti.

Libya'nın güneybatısındaki Murzuk Havzası'nda yer alan Sharara petrol sahası, ülkenin en büyük petrol sahası olma özelliğini taşıyor. Söz konusu saha, Libya'nın petrol üretimi ve ulusal gelirleri açısından büyük önem arz ediyor.