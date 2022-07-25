Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi - Son Dakika
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Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi

25.07.2022 13:41
Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın yeğeni Samet Özeşme, Norveçli Johanna ile Sungurlu'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın yeğeni Samet Özeşme, Norveçli Johanna ile Sungurlu'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Eva ve Karin Lundqvist'in kızları Johanna, Gülay ve Uğur Özeşme'nin oğulları Samet ile Mavi Ocak Kır Düğün Salonu'nda görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Yeğeni Samet'in düğününe katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Genç çiftin düğün merasimi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Mutluluğa ilk adımı atan çifti, sevenleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

'Vali Masatlı halay çekti'

Yeğeni Samet'in düğününe katılmak için Sungurlu'ya gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, davetlilerle kol kola girip, Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Düğün sonunda Vali Masatlı, düğün organizasyonunu gerçekleştirenlere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇORUM

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Amasya Valisi Masatlı, Gümüşhacıköy'de muhtarlarla bir araya geldi Amasya Valisi Masatlı, Gümüşhacıköy'de muhtarlarla bir araya geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi - Son Dakika

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