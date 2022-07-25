Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi

Eva ve Karin Lundqvist'in kızları Johanna, Gülay ve Uğur Özeşme'nin oğulları Samet ile Mavi Ocak Kır Düğün Salonu'nda görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Yeğeni Samet'in düğününe katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı 'nın yeğeni Samet Özeşme, Norveçli Johanna ile Sungurlu 'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Kaynak: İHA

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