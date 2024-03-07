Nüket Alevli Ersoy: Eğitim ve Kadın Hakları İçin Mücadele Eden Bir Rol Model

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, ömrünü eğitime ve kadınlara adamış bir Cumhuriyet Çınarı olan Nüket Alevli Ersoy'un başarı hikayesi kadınlara rol model oluyor.
Gaziantep'te modern anlamdaki ilk tekstil fabrikası olan Veliç'in kurucusu Cemil Alevli'nin kızı olan Nüket Alevli Ersoy, Robert Koleji'den mezun olduktan sonra tüm hayatını toplumun gelişimine harcadı. Toplumu olumlu yönde dönüştürmenin, dolayısıyla kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasının tek yolunun eğitim olduğunu biliyordu. Toplumun yarısını oluşturan kadınları geri bırakarak gelişimin sağlanamayacağı bilinci ile özellikle de kız çocuklarının okuması, hayatın her alanında etkin görevler alması için önemli projelere imza attı.
Kolej Vakfı 60 yaşında
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın birçok ülkesinde kadınların eşitlik, adalet ve kadın hakları için mücadelesini hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak için kutlanıyor. Kadınların haklarına sahip çıkması ve mücadele etmesinin yolu bilinçlenmekten geçiyor. Anadolu'nun öncü kadını Nüket Alevli Ersoy'un kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Okulları bugün 60. yılını kutluyor. Gaziantep Kolej Vakfı ile 60 yıl önce yakılan eğitim meşalesi sadece Gaziantep'i değil tüm Anadolu'yu aydınlatmaya devam ediyor. Standartların üzerinde, yabancı dil ağırlıklı olarak eğitim veren Gaziantep Kolej Vakfı'nın binlerce mezunu Gaziantep'in ülke kalkınmasındaki lokomotif kentlerden birisi haline gelmesinde büyük rol oynadı.
Ekonomi, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal alanlara imza attı
Nüket Alevli Ersoy'un kadına ve topluma yönelik başarıları sadece Gaziantep Kolej Vakfı Okulları ile sınırlı değildir. O, şehrin ileri gelenlerinin eşlerinin üye olduğu Yardımseverler Derneği başkanlığına seçildiğinde henüz 28 yaşındaydı. Evinde genç hanımlara pasta yapmayı öğreterek, geliri derneğe kalmak üzere gençlerin gidip oturabileceği Gaziantep'in ilk modern pastanesi olan "Kara Kedi"yi açtı. Başkanlığı döneminde Gaziantep'in sosyal ve kültürel hayatının gelişimi için önemli etkinliklere imza attı. Elde edilen gelirle yüzlerce öğrenciye burs verdi.
Gaziantep Kolej Vakfı Okulları fikrinin Anadolu'yu aydınlatacak bir eğitim kurumuna dönüşmesini çok büyük emek ve fedakarlık örneği göstererek Gaziantep'e değerli bir eğitim kurumu kazandıran Nüket Alevli Ersoy, Kolej'de Kadınlar Kolu Başkanlığı ve uzun yıllar gönüllü olarak İngilizce öğretmenliği yaptı. Halen Gaziantep Kolej Vakfı Okulları'nda mütevelli ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini başarı ile yürüten Nüket Alevli Ersoy, başarıları ile tüm Anadolu kadınlarına rol model oldu.
1986-1987 yıllarında şimdiki adı Şahinbey Lions Kulübü olan Gaziantep Lioness Kulübü'nün kurucu başkanlığını yaptı. Başkanlığı döneminde 6 bin kişinin diyabet taramasını yaptırdı. Bu projeyle Lions'un, "Top Ten" ödülünü alarak dünyadaki en başarılı üç kulüpten birisi oldu. Gaziantep'in tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan bin adet masa takvimi bastırarak dünyanın dört bir yanındaki Lions Kulüplerine posta ile gönderdi. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Nüket Alevli Ersoy: Eğitim ve Kadın Hakları İçin Mücadele Eden Bir Rol Model - Son Dakika
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