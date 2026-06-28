Nükleer Tesis Güvenliği Konferansı Viyana'da Başlıyor - Son Dakika
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Nükleer Tesis Güvenliği Konferansı Viyana'da Başlıyor

28.06.2026 18:09
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UAEA, Viyana'da nükleer tesis güvenliği konularını ele alacak uluslararası bir konferans düzenliyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), yarın Viyana'daki merkezinde düzenleyeceği "Uluslararası Nükleer Tesis Güvenliği Konferansı" ile nükleer tesis güvenliğine ilişkin güncel konuları ele alacak ve sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası tartışmaların yeniden yoğunlaştığı bir dönemde nükleer tesis güvenliği konusu küresel gündemde önemini koruyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), yarın Viyana'daki merkezinde "Uluslararası Nükleer Tesis Güvenliği Konferansı" düzenleyecek. Konferansta nükleer tesis güvenliğine ilişkin güncel konular ele alınacak.

UAEA, konferansın özellikle ileri reaktör tasarımlarının güvenliğine odaklanacağını ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda "yeşil toplantı" formatında gerçekleştirileceğini bildirdi. Bu kapsamda kağıt israfını azaltan dokümantasyon, atık azaltma ve geri dönüşüm ile çevre dostu ikram konularına özel önem verilecek.

Konferans çok sayıda paydaşı bir araya getirecek

Nükleer tesis güvenliği alanında 1998 yılından bu yana önemli bir platform olarak öne çıkan Uluslararası Nükleer Tesis Güvenliği Konferansı (TIC), nükleer güvenlik düzenleyicileri, tesis tasarımcıları, operatörler, teknik destek kuruluşları ve üye devletler ile uluslararası kuruluşlardan çok sayıda paydaşı bir araya getirerek, sektördeki en son uygulamaları ve karşılaşılan zorlukları ele alma fırsatı sunacak. Konferansın ana temasının geçmiş deneyimlerden ders çıkararak nükleer tesis güvenliğinde gelecekteki ilerlemeleri hızlandırmak olduğu belirtildi.

Konferans nükleer güvenlik alanında küresel iş birliğini pekiştirecek

Katılımcılar için özel olarak geliştirilen UAEA Konferans ve Toplantılar Uygulaması, konferans, sergiler ve planlanan yan etkinlikler hakkında tek durak erişim sağlayacak. Uygulama, aynı zamanda kullanıcıların kendi kişiselleştirilmiş etkinlik programlarını oluşturmalarına, sunulan bildirileri ve en son konferans programını görüntülemelerine, diğer katılımcılarla mesajlaşmalarına ve etkinlik sonrası yayınlanan PowerPoint sunumlarını izlemelerine fırsat tanıyacak. UAEA'nın Viyana'da düzenleyeceği konferans, nükleer güvenlik alanında küresel iş birliğini pekiştirirken, geçmişten alınan derslerle geleceğin nükleer teknolojileri için daha güvenli bir yol haritası çizmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilirlik ve dijital erişilebilirlik gibi modern yaklaşımlarla zenginleştirilen etkinlik, nükleer enerji sektörünün geleceği için kritik bir buluşma noktası olacak. - VİYANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nükleer Tesis Güvenliği Konferansı Viyana'da Başlıyor - Son Dakika

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