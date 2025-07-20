Nurettin Topçu’nun 50. Vefat Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nurettin Topçu’nun 50. Vefat Yıldönümü Kutlandı

Nurettin Topçu’nun 50. Vefat Yıldönümü Kutlandı
20.07.2025 12:54  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi, düşünce tarihi önemli ismi Nurettin Topçu’nun vefatının 50. yılı dolayısıyla 'Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu' kitabını tanıttı. Sempozyumda yapılan açıklamalarda Topçu’nun düşünsel mirasına vurgu yapıldı.

Yıldırım Belediyesi tarafından, Türkiye düşünce tarihinin önemli isimlerinden biri olan Nurettin Topçu'nun vefatının 50. Yılı dolayısıyla yayınlanan "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu" kitabı tanıtıldı.

Yıldırım Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi iş birliğinde 23-24 Mayıs 2025 tarihlerinde fikir dünyasının öncü isimlerinden olan Nurettin Topçu'yu vefatının 50. Dolayısıyla düzenlenen "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu Sempozyumu" bildirilenden oluşan "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu" kitabı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Programa; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül ve Prof. Dr. Mustafa Kara ve çok sayıda davetli katıldı.

İsyan, hareket ve irade

Türkiye düşünce tarihinin önemli isimlerinden biri olan Nurettin Topçu'yu, vefatının 50. yılında sadece rahmetle değil, onu anlayarak, izni sürerek ve onun fikri mirasını büyüterek andıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Merhum Topçu'yu anlatan üç kelime vardır: isyan, hareket ve irade. Bu üç kavram, yalnızca onun felsefesinin değil; aynı zamanda hayatının da omurgasını oluşturmuştur. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz eser de işte bu anlayışla hazırlanmış bir vefa vesikasıdır. Nurettin Topçu, Türkiye'nin ezberini bozan düşünürlerindendir. Taklit değil tahkik; alışkanlık değil şahsiyet, kör itaat değil ahlaklı isyan onun çizgisidir. Topçu, bizden yalnızca okumamızı değil; kalbimizle düşünmenizi, ahlakla yaşamamızı, sorumlulukla hareket etmemizi isterdi. O bir ömür 'talebe' kaldı ve talebe yetiştirmek için yorulmadan çalıştı. Bu vesileyle Onun mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasında emeği geçen tüm akademisyenlerimizi, hocalarımızı ve emeği geçenleri kutuluyorum" diye konuştu.

Krizin çözümü bu topraklarda

Nurettin Topçu'nun uğraşlarının yalnızca Türkiye'nin yönelimi, varoluşsal kaygıları ve dünyada tutacağı yere ilişkin bir arayıştan ibaret olmadığını belirten TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Çağdaş dünyanın içinde yaşadığımız zaman kesiti, insanın bir anlamda varoluşsal krizle karşı karşıya kaldığı bir zamana tekabül ediyor. Bu krize bir teklif gelecekse, bir cevap gelecekse, o cevaba da buradan bu topraklardan, bu sesten geleceğini düşünüyorum. O sesin en önemli arayıcılarından birisidir Nurettin Topçu. Gazze'de olan biteni görüyorsunuz. O ışıltılı insan hakları üzerinden yürüyen söylemin hemen çok kolay bir kenara bırakıldığını görebiliyorsunuz. Bu krizi nihayete erdirecek, insanlığın beklediği çözümü üretecek ses ancak bu coğrafyadan, Nurettin Topçu ve daha nicelerinin mayaladığı düşüncelerden çıkacaktır" dedi.

Gün geçtikçe daha iyi anlaşılacak

Nurettin Topçu'nun öğrencisi olan ve sohbetlerinde yer alan Prof. Dr. Mustafa Kara ise "Gerçek dindarlık, vatanseverlik ve insanlık kavramlarını kendinde birleştiren büyük idealist, din dünyamızı hislerle hurafelerden sıyırıp iradenin hayatına yükseltti. Milliyetçiliği ahlak ve fazilet davasının eşdeğeri yaptı. İnsanlık idealini, İslam'ın ruhundan ayrılmaz, bölünmez bir cevher halinde tanıttı. Bütün büyükler gibi o da zaman ve asırlar geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Bugün burada tanıtımını gerçekleştirdiğimiz nadide eser, onun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda katılımcılara "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu" kitabı hediye edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nurettin Topçu’nun 50. Vefat Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

11:50
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
11:34
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 12:56:20. #7.13#
SON DAKİKA: Nurettin Topçu’nun 50. Vefat Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.