Nurhak\'ın Yeniden Ayağa Kaldırılması İçin Yoğun Çalışmalar Başlatıldı

Yerel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Nurhak'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunarak, "Nurhak'ın her alanda yeniden ayağa kaldırılması noktasında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Nurhak deprem öncesinden çok daha iyi bir noktaya gelecek" dedi.

Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Nurhak'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin'in de yer aldığı Nurhak programı, Kaymakamlık ve Belediye ziyaretiyle başladı. Nurhak Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı İlhami Bozan ile bir araya gelen Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Akabinde heyet, ilçede yapımı devam eden yeni hükümet binası, Nurhak Devlet Hastanesi ve Tatlar köy konutlarında incelemelerde bulundu.

"Nurhak'ı çok daha iyi bir noktaya taşıyoruz"

Nurhak ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Şehrimizin her bir noktasını tek tek ziyaret ederek yerleşim yerlerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Andırın'ın ardından bugün de Nurhak ilçemizdeyiz. Sayın Valimiz, İl Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz ve kurum müdürlerimizle birlikte bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduk. Paydaş kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Nurhak'ın her alanda yeniden ayağa kaldırılması noktasında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah konuttan iş yerlerine, sağlıktan eğitime, sosyal tesisten yeşil alana Nurhak deprem öncesinden çok daha iyi bir noktaya gelecek. Bu noktada emek veren herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ