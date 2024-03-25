Nusaybin Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Yarı Finalleri'ne gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nusaybin Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Yarı Finalleri'ne gidiyor

Nusaybin Belediyesi U16 Genç Kız Basketbol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takımın antrenörleri ve oyuncuları, zorlu bir mücadele sonucunda başarılı olacaklarına inanıyorlar.

25.03.2024 16:33  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Nusaybin Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri Anadolu Şampiyonası'nda

MARDİN - Nusaybin Belediyesi U16 Genç Kız Basketbol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri Anadolu Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Kulüp Antrenörü Mehmet Tahir Gümüş, zorlu bir mücadelenin sonunda yine galibiyetle döneceklerini söyledi. 2 sene önce Türkiye şampiyonasında dördüncü olduklarını hatırlatan Gümüş, küçük bir ilçeden çıkıp büyük takımlarla yarışıp güzel sonuçlar elde eden bir takım olduklarını ifade etti. Oyuncularından birini Galatasaray'a, diğerini Amerika'ya yolladıklarını belirten Gümüş, onların gururları olduğunu, devamı geleceğine inandıklarını dile getirdi. Gümüş, rakiplerinin zorlu olduğunu, fakat kızların kadın ruhuyla yarıştığını kaydetti.

Kızlarla gurur duyduğunu belirten Basketbol Antrenörü İzzet Macit ise, "Daha önce böyle bir deneyimimiz oldu. Güneydoğu'da bir ilkti, Türkiye şampiyonasına kalmıştık. Burada çok büyük bir emek var. Kaymakamımız Ercan Kayabaşı'nın ve İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Serkan Tekin'in büyük destekleri var. Onlardan aldığımız destekle yürüyoruz. Önce ilçedeki maçları kazandık. Daha sonra bölge şampiyonasına gittik ve galibiyetlerimizi aldıktan sonra şimdi de Türkiye Yarı Finalleri Şampiyonası'na gidiyoruz" dedi.

Emeklerinin karşılığını alacaklarını söyleyen basketbol oyuncusu Nisa Karaca, "Çok mutlu ve gururluyum. Bu güzel başarı ile emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Hepimiz olduğumuz yerden koçlarımızdan çok memnunuz. İlk defa gitmiyorum ama her seferinde ilk defa gitmiş gibi heyecanlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Elif Rana Acar da, "8 yıldır basketbol oynuyorum. Mardin'in küçük bir ilçesinden fazla bir imkanımız olmamasına rağmen bu yerlere gelmek çok gurur verici. Biraz zorlu maçlar olacak. Fakat çabalarsak emeklerimizin karşılığını alacağımızı biliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Nusaybin Belediyesi, Basketbol, Türkiye, Basketbol, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nusaybin Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Yarı Finalleri'ne gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor
    15 Mar Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

    Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.


16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 17:31:21. #1.11#
SON DAKİKA: Nusaybin Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Yarı Finalleri'ne gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement