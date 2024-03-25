Nusaybin Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Yarı Finalleri'ne gidiyor

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- Nusaybin Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri Anadolu Şampiyonası'nda

MARDİN - Nusaybin Belediyesi U16 Genç Kız Basketbol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri Anadolu Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Kulüp Antrenörü Mehmet Tahir Gümüş, zorlu bir mücadelenin sonunda yine galibiyetle döneceklerini söyledi. 2 sene önce Türkiye şampiyonasında dördüncü olduklarını hatırlatan Gümüş, küçük bir ilçeden çıkıp büyük takımlarla yarışıp güzel sonuçlar elde eden bir takım olduklarını ifade etti. Oyuncularından birini Galatasaray'a, diğerini Amerika'ya yolladıklarını belirten Gümüş, onların gururları olduğunu, devamı geleceğine inandıklarını dile getirdi. Gümüş, rakiplerinin zorlu olduğunu, fakat kızların kadın ruhuyla yarıştığını kaydetti.

Kızlarla gurur duyduğunu belirten Basketbol Antrenörü İzzet Macit ise, "Daha önce böyle bir deneyimimiz oldu. Güneydoğu'da bir ilkti, Türkiye şampiyonasına kalmıştık. Burada çok büyük bir emek var. Kaymakamımız Ercan Kayabaşı'nın ve İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Serkan Tekin'in büyük destekleri var. Onlardan aldığımız destekle yürüyoruz. Önce ilçedeki maçları kazandık. Daha sonra bölge şampiyonasına gittik ve galibiyetlerimizi aldıktan sonra şimdi de Türkiye Yarı Finalleri Şampiyonası'na gidiyoruz" dedi.

Emeklerinin karşılığını alacaklarını söyleyen basketbol oyuncusu Nisa Karaca, "Çok mutlu ve gururluyum. Bu güzel başarı ile emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Hepimiz olduğumuz yerden koçlarımızdan çok memnunuz. İlk defa gitmiyorum ama her seferinde ilk defa gitmiş gibi heyecanlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Elif Rana Acar da, "8 yıldır basketbol oynuyorum. Mardin'in küçük bir ilçesinden fazla bir imkanımız olmamasına rağmen bu yerlere gelmek çok gurur verici. Biraz zorlu maçlar olacak. Fakat çabalarsak emeklerimizin karşılığını alacağımızı biliyorum" dedi.